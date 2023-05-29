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Конец сезона — самое время подводить итоги. Как справился Эрик тен Хаг, если взглянуть на очки?

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Прогресс налицо.

В воскресенье в английской Премьер-лиге прошли последние матчи этого сезона, так что теперь можно смело посмотреть на таблицу и проверить, добился ли успеха голландский тренер по сравнению с предыдущими годами.

Еще в апреле соцсети пестрели шутками, что в прошлом сезоне Ральф Рангник, имея проблемный состав во главе с Криштиану Роналду, набрал почти такое же количество очков, как и тен Хаг, у которого в распоряжении подписанные для него игроки и Рэшфорд в отличной форме.

Однако теперь уже нет места для домыслов. Цифры говорят сами за себя, и они впечатляющие — «Манчестер Юнайтед» стал вторым после «Ньюкасла» по приросту очков по сравнению с прошлым сезоном.

Так что по итогам этого сезона Эрик тен Хаг помог команде пробиться в Лигу чемпионов, заработав на 17 баллов больше Рангника. «Красные дьяволы» финишировали с 75-ю очками на счету, и такую отметку они преодолевали в последний раз под руководством Жозе Моуринью в сезоне 17/18, а до этого лишь в 12/13 — последнем для сэра Алекса во главе команды, и когда они завоевали чемпионство.

Многообещающее начало.

1 комментарий

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Валера Скабичевский
После сэра Алекса только Пеп стабильно в топе. Даже Клопп вон как провалился. Поэтому будем смотреть следующий сезон. А потом ещё, если будет. И ещё и ещё.
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