Прогресс налицо.

В воскресенье в английской Премьер-лиге прошли последние матчи этого сезона, так что теперь можно смело посмотреть на таблицу и проверить, добился ли успеха голландский тренер по сравнению с предыдущими годами.

Еще в апреле соцсети пестрели шутками, что в прошлом сезоне Ральф Рангник, имея проблемный состав во главе с Криштиану Роналду, набрал почти такое же количество очков, как и тен Хаг, у которого в распоряжении подписанные для него игроки и Рэшфорд в отличной форме.

Однако теперь уже нет места для домыслов. Цифры говорят сами за себя, и они впечатляющие — «Манчестер Юнайтед» стал вторым после «Ньюкасла» по приросту очков по сравнению с прошлым сезоном.

Так что по итогам этого сезона Эрик тен Хаг помог команде пробиться в Лигу чемпионов, заработав на 17 баллов больше Рангника. «Красные дьяволы» финишировали с 75-ю очками на счету, и такую отметку они преодолевали в последний раз под руководством Жозе Моуринью в сезоне 17/18, а до этого лишь в 12/13 — последнем для сэра Алекса во главе команды, и когда они завоевали чемпионство.

Многообещающее начало.