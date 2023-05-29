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Нас ждут большие изменения. В следующем сезоне на форме «Юнайтед» эмблема клуба будет выглядеть абсолютно по-новому 👹👹👹

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Минималистично.

Сезон в АПЛ уже завершился, поэтому уже вот-вот клубы начнут представлять свою форму на следующий год. При это обычно еще до официального объявления все фанаты уже знают, в чем будет играть команда, благодаря многочисленным сливам в СМИ.

Однако в этом сезоне «Манчестер Юнайтед» смог нас удивить.

Ранее мы уже видели первый и второй комплект:

Но самым интересным станет третий комплект, так как эмблема клуба выглядит на ней крайне необычно:

Белой форме на сезон 23/24 даже посвящена целая статья на the Athletic. Издание отмечает, что отказ от классического логотипа и замена его на минималистичного дьявола — это историческое событие.

В статье также упоминается несколько любопытных фактов.

  • Эмблема с кораблем, к которой мы привыкли, постоянно используется с 1970-х годов.
  • Дьявол на ней появился с подачи Мэтта Басби, который в 1973 году настоял, что прозвище «Красные дьяволы» может испугать соперников. Раньше это место было занято красными полосами.
  • На домашней форме «Юнайтед» красного цвета и на выездной форме будет использоваться классический логотип.
  • Изменение эмблемы не связанно с недавними претензиями к «Юнайтед» и «Сити», когда их просили убрать изображение корабля из-за связи с работорговлей. Его удаление было чисто практическим выбором дизайнеров.

Очень необычно, но выглядит достаточно круто. Как вам новый взгляд на эмблему «Юнайтед»?

8 комментариев

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Взвешенный вомбат Китая
Второй комплект прям Ньюкасл 2007 напоминает
+13
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R3DMate
Вместо обычно интересных выездных и третьих комплектов скопипастили Ньюкасл и Ливерпуль. Бездарно.
Домашняя класс, куплю.
+5
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Port Royal
В 19-ом веке будущий МЮ(тогда еще Ньютон Хит) играл в половинчатой жёлто-зелёной форме, странно что её никогда не используют, может из-за того что многие фаны МЮ используют эти цвета на протестах против Глейзеров
+4
0
+4
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Zlatan Ibra
Красиво плывут! — Кто? — Вон та группа в полосатых купальниках.
+3
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Ronny92
Ответ Port Royal
В 19-ом веке будущий МЮ(тогда еще Ньютон Хит) играл в половинчатой жёлто-зелёной форме, странно что её никогда не используют, может из-за того что многие фаны МЮ используют эти цвета на протестах против Глейзеров
Скорее всего это не приветствуется. Возможно, сделают, если выпнем Глейзеров
+2
0
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Александр Опёнышев
редкостный буллщит конечно, ну реально безвкусица) гостевая вообще ужас, а третья веет каким-то ретро ливерпулем
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**Iscander**
Это что ещё за Ювентус?
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Чёрный тюльпан
А может Арнольд свой жирный зад растрясёт и найдёт уже титульного спонсора на майку вместо TeamViewer, который от своих обязательств отстранился, потому что силёнки свои не рассчитали? Поговаривали же о китайской Haier.
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