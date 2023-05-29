8 комментариев

Минималистично.

Сезон в АПЛ уже завершился, поэтому уже вот-вот клубы начнут представлять свою форму на следующий год. При это обычно еще до официального объявления все фанаты уже знают, в чем будет играть команда, благодаря многочисленным сливам в СМИ.

Однако в этом сезоне «Манчестер Юнайтед» смог нас удивить.

Ранее мы уже видели первый и второй комплект:

Но самым интересным станет третий комплект, так как эмблема клуба выглядит на ней крайне необычно:

Белой форме на сезон 23/24 даже посвящена целая статья на the Athletic. Издание отмечает, что отказ от классического логотипа и замена его на минималистичного дьявола — это историческое событие.

В статье также упоминается несколько любопытных фактов.

Эмблема с кораблем, к которой мы привыкли, постоянно используется с 1970-х годов.

Дьявол на ней появился с подачи Мэтта Басби, который в 1973 году настоял, что прозвище «Красные дьяволы» может испугать соперников. Раньше это место было занято красными полосами.

На домашней форме «Юнайтед» красного цвета и на выездной форме будет использоваться классический логотип.

Изменение эмблемы не связанно с недавними претензиями к «Юнайтед» и «Сити», когда их просили убрать изображение корабля из-за связи с работорговлей. Его удаление было чисто практическим выбором дизайнеров.

Очень необычно, но выглядит достаточно круто. Как вам новый взгляд на эмблему «Юнайтед»?