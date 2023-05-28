Каземиро — единственный игрок «Манчестер Юнайтед», включенный в команду сезона Премьер-лиги сезона 2022/23 по версии BBC.

О полузащитнике эксперт Гарт Крукс сказал: «Я убежден, что приход бразильца спас «Манчестер Юнайтед» сезон. До того, как Каземиро появился на сцене, они были в свободном падении.

«Криштиану Роналду выдвигал клубу возмутительные требования, и казалось, что никто не способен что-либо с этим поделать. Внезапно появился Каземиро и показал Роналду, как на самом деле должна вести себя суперзвезда.

Каземиро отложил в сторону свою репутацию, засучил рукава и взялся за дело. Он отдает все ради команды. На самом деле Каземиро сделал то, чего не смог сделать Роналду, — вернул «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов. Первоклассный игрок с соответствующей репутацией».