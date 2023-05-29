Бруну Фернандеш завершил сезон АПЛ на высокой ноте, забив гол в победе «Манчестер Юнайтед» над «Фулхэмом» со счетом 2:1.

Ему также удалось создать несколько моментов для взятия ворот, но, к сожалению, он не был отмечен голевой передачей.

В этом сезоне Бруну создал для своей команды 119 голевых моментов. Это самый высокий показатель среди игроков «Манчестер Юнайтед» с тех пор, как этот показатель начали регистрировать в 2003 году.

В 37 матчах в лиге в этом сезоне Фернандеш забил восемь голов и отдал восемь передач за свою команду.