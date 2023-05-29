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119 голевых моментов от Бруну: португалец поставил рекорд среди игроков «МЮ»

Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
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Футбол Футбол

Бруну Фернандеш завершил сезон АПЛ на высокой ноте, забив гол в победе «Манчестер Юнайтед» над «Фулхэмом» со счетом 2:1.

Ему также удалось создать несколько моментов для взятия ворот, но, к сожалению, он не был отмечен голевой передачей.

В этом сезоне Бруну создал для своей команды 119 голевых моментов. Это самый высокий показатель среди игроков «Манчестер Юнайтед» с тех пор, как этот показатель начали регистрировать в 2003 году.

В 37 матчах в лиге в этом сезоне Фернандеш забил восемь голов и отдал восемь передач за свою команду.

2 комментария

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Dm Kznts
одно из лучших трансферов десятилетия в МЮ
а может и лучшее
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Чёрный тюльпан
Картинка вообще никакого отношения к тексту не имеет. В тексте рассматриваются просто chance created, где Де Брюйне 3-й с 98. Вторым же идёт Триппьер с 110. А вот на картинке речь идёт о big chance created, где как раз Кевин идёт вторым с 31, тогда как Бруну опережает его на 1 один созданный момент. ТАА в этом сезоне осуществил 25 подобных моментов. Мороз в очередной раз не справился с домашним заданием, выложив полуфабрикат.
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