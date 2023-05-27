Нужно больше.

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру нападающего Маркуса Рэшфорда в этом сезоне.

«Маркус Рэшфорд может еще многое улучшить в своей игре, и я убежден, что он может забивать еще больше.

Я думаю, что когда вы возьмете, например, последние десять игр, то увидите, что он не забил так уж много голов. Кажется, только два или три.

Он может стать лучше, но я счастлив, вспоминая, как сильно он изменился относительно прошлого сезона.

Мы поддерживаем его везде, где можем. Как в игровом плане, так и в ментальном мышлении. Мы довольны Маркусом, но да, мы должны настаивать на большем.

Я уверен, что он способен забить 40 голов за сезон и сделать следующий шаг», - заявил Эрик тен Хаг.

Отметим, что 25-летний англичанин провел самый результативный сезон в карьере, забив 30 голов во всех турнирах. «МЮ» также ведет переговоры о продлении контракта с Рэшфордом.