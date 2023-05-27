😶 «Я уверен, что он способен забивать по 40 голов за сезон». Эрик тен Хаг считает, что Рэшфорд еще не раскрыл максимум своего потенциала
Нужно больше.
Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру нападающего Маркуса Рэшфорда в этом сезоне.
«Маркус Рэшфорд может еще многое улучшить в своей игре, и я убежден, что он может забивать еще больше.
Я думаю, что когда вы возьмете, например, последние десять игр, то увидите, что он не забил так уж много голов. Кажется, только два или три.
Он может стать лучше, но я счастлив, вспоминая, как сильно он изменился относительно прошлого сезона.
Мы поддерживаем его везде, где можем. Как в игровом плане, так и в ментальном мышлении. Мы довольны Маркусом, но да, мы должны настаивать на большем.
Я уверен, что он способен забить 40 голов за сезон и сделать следующий шаг», - заявил Эрик тен Хаг.
Отметим, что 25-летний англичанин провел самый результативный сезон в карьере, забив 30 голов во всех турнирах. «МЮ» также ведет переговоры о продлении контракта с Рэшфордом.
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