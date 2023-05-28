11 комментариев

🤨 «Я предпочту трофей». Рио Фердинанд считает, что «МЮ» провел более успешный сезон, чем «Арсенал»
Ну, бывает.
Рио Фердинанд в своем подкасте Vibe with Five сравнил результаты сезона «Арсенала» и «МЮ».
«У «Манчестер Юнайтед» был лучше сезон, чем у «Арсенала». Если вы просто представите, что вы футболист, которому предложили выбрать между четвертым местом в лиге и трофеем, какой бы он ни был, и участием в титульной гонке, но без трофея - что бы вы выбрали?
Я предпочту трофей и любую позицию, которая квалифицирует клуб в Лигу чемпионов, вот и все. Это более успешный сезон. Конечно, никто не отрицает успехов «Арсенала» и Артеты, нужно отдать им должное и похвалить их. Это большой успех, они были очень близки к «Ман Сити».
Но это другой разговор, мы можем вернуться к этому в следующий раз», - заявил экс-защитник «МЮ» Рио Фердинанд.
Позиция Фердинанда понятна, а что предпочтете вы?
У Арсенала сезон тоже афуенный,да не взяли АПЛ,да не дожали,да не хватило,но Арсенал вернулся ! С ним теперь будут считаться.
Они на каждом шагу с этим кубком хвалятся.
Когда Пеп выигрывал карабао каждый год, смеялись над ним, мол только карабао стабильно выигрывает.