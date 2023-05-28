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🤨 «Я предпочту трофей». Рио Фердинанд считает, что «МЮ» провел более успешный сезон, чем «Арсенал»

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Ну, бывает.

Рио Фердинанд в своем подкасте Vibe with Five сравнил результаты сезона «Арсенала» и «МЮ».

«У «Манчестер Юнайтед» был лучше сезон, чем у «Арсенала». Если вы просто представите, что вы футболист, которому предложили выбрать между четвертым местом в лиге и трофеем, какой бы он ни был, и участием в титульной гонке, но без трофея - что бы вы выбрали?

Я предпочту трофей и любую позицию, которая квалифицирует клуб в Лигу чемпионов, вот и все. Это более успешный сезон. Конечно, никто не отрицает успехов «Арсенала» и Артеты, нужно отдать им должное и похвалить их. Это большой успех, они были очень близки к «Ман Сити».

Но это другой разговор, мы можем вернуться к этому в следующий раз», - заявил экс-защитник «МЮ» Рио Фердинанд.

Позиция Фердинанда понятна, а что предпочтете вы?

11 комментариев

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Андрей Тишкович
Наверное он прав
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Hella black
Учитывая в какой #опе были Дьяволы в начале сезона (ещё с 🦚7) в составе 🤔 пожалуй да МЮ провёл лучше.
У Арсенала сезон тоже афуенный,да не взяли АПЛ,да не дожали,да не хватило,но Арсенал вернулся ! С ним теперь будут считаться.
+4
-2
+2
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Футбольный экспертъ
Как по мне самый показательный момент это игра на Этихаде, просто уничтожение Арсеналам было ощущение что играют команды из разных дивизионов, мне кажется тогда игроки арсенала поняли что они далеко не чемпионы
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Steppenwolf
Фергюсон и Венгер сказали бы , что это неудачный сезон для обоих.
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Джейме Ланнистер
Для клуба который 6 лет ничего не выигрывал и карабао суперкубком считается.
Они на каждом шагу с этим кубком хвалятся.
Когда Пеп выигрывал карабао каждый год, смеялись над ним, мол только карабао стабильно выигрывает.
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MsFirehawk
Ответ Футбольный экспертъ
Как по мне самый показательный момент это игра на Этихаде, просто уничтожение Арсеналам было ощущение что играют команды из разных дивизионов, мне кажется тогда игроки арсенала поняли что они далеко не чемпионы
Держите в курсе
+1
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Extrim
Ответ Hella black
Учитывая в какой #опе были Дьяволы в начале сезона (ещё с 🦚7) в составе 🤔 пожалуй да МЮ провёл лучше. У Арсенала сезон тоже афуенный,да не взяли АПЛ,да не дожали,да не хватило,но Арсенал вернулся ! С ним теперь будут считаться.
МЮ все еще не способен бороться за большие трофеи, и сложно представить что может это изменить в следующем сезоне
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