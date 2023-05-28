11 комментариев

Ну, бывает.

Рио Фердинанд в своем подкасте Vibe with Five сравнил результаты сезона «Арсенала» и «МЮ».

«У «Манчестер Юнайтед» был лучше сезон, чем у «Арсенала». Если вы просто представите, что вы футболист, которому предложили выбрать между четвертым местом в лиге и трофеем, какой бы он ни был, и участием в титульной гонке, но без трофея - что бы вы выбрали?

Я предпочту трофей и любую позицию, которая квалифицирует клуб в Лигу чемпионов, вот и все. Это более успешный сезон. Конечно, никто не отрицает успехов «Арсенала» и Артеты, нужно отдать им должное и похвалить их. Это большой успех, они были очень близки к «Ман Сити».

Но это другой разговор, мы можем вернуться к этому в следующий раз», - заявил экс-защитник «МЮ» Рио Фердинанд.

Позиция Фердинанда понятна, а что предпочтете вы?