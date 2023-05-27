До конца договора − чуть больше месяца.

Постепенно вратарь «Юнайтед» Давид Де Хеа приближается к истечению срока действия своего нынешнего контракта. Испанец станет свободным агентом 30 июня 2023 года.

Сегодня во время пресс-конференции один из журналистов спросил Эрика тен Хага о том, что он думает о будущем вратаря в клубе.

«Я думаю, мы хотим, чтобы он остался, и он хочет остаться, поэтому думаю, что мы найдем соглашение. Я никогда не даю комментариев о том, как идут переговоры».

По слухам испанец настолько хочет остаться на «Олд Траффорд», что готов пойти на снижение зарплаты. Однако полное соглашение с игроком пока не найдено.

Де Хеа провел неплохой сезон и во второй раз в карьере завоевал награду «Золотая перчатка АПЛ».