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«Я начал пересматривать то, что они сделали с нами на «Олд Траффорд»: Гвардиола готовится к «МЮ»

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«Я немного видел «Интер» на прошлой неделе, но не на этой. Сейчас я больше сосредоточен на «Манчестер Юнайтед», — объяснил Хосеп Гвардиола на своей пресс-конференции.

«Я видел их игру против «Челси». Я был очень впечатлен и начал немного пересматривать то, что они сделали с нами в игре на «Олд Траффорд».

«Мы должны быть осторожны. Я в любом случае был бы осторожен, но после четверга и их недавних игр мы собираемся подготовиться как можно лучше».

В этом сезоне «Манчестер Сити» дома обыграл нас со счетом 6:3, но во втором матче Гвардиола проиграл 1:2.

Финал Кубка Англии обещает еще одну ожесточенную битву между двумя соперниками. «Красные дьяволы» стремятся завоевать второй трофей, а также помешать «Манчестер Сити» добиться требла.

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