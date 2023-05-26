«Я немного видел «Интер» на прошлой неделе, но не на этой. Сейчас я больше сосредоточен на «Манчестер Юнайтед», — объяснил Хосеп Гвардиола на своей пресс-конференции.

«Я видел их игру против «Челси». Я был очень впечатлен и начал немного пересматривать то, что они сделали с нами в игре на «Олд Траффорд».

«Мы должны быть осторожны. Я в любом случае был бы осторожен, но после четверга и их недавних игр мы собираемся подготовиться как можно лучше».

В этом сезоне «Манчестер Сити» дома обыграл нас со счетом 6:3, но во втором матче Гвардиола проиграл 1:2.

Финал Кубка Англии обещает еще одну ожесточенную битву между двумя соперниками. «Красные дьяволы» стремятся завоевать второй трофей, а также помешать «Манчестер Сити» добиться требла.