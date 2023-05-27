United Tweets
Блог

«Манчестер Юнайтед» опасается, что Антони «усугубит травму лодыжки», которая у него была в 2022-м

Клубы Клубы
Антони Антони
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Согласно BBC, «Манчестер Юнайтед» опасается, что Fнтони усугубил травму лодыжки, которая у него была в 2022 году, что положило конец его сезону в то время.

Он отсутствовал более двух месяцев во время своего последнего сезона в «Аяксе», и теперь эта старая травма, похоже, снова всплыла на поверхность.

Антони получил травму в игре с "Челси".

В результате теперь есть опасения, что его травма лодыжки более серьезна, чем ожидалось.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эксперт со спортса
Fнтони
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j9k4s6mx67
Как раз таки Санчо справа лучше играет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан
Это будет конечно конец. И финансово и в плане игры, все таки игрок основы был железно. Каким бы не был. Здоровье Антони желаем. На него месте Санчо это бревно полное.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Мороз, не позорься и удаляй! Уже в пользовательских блогах новости выходят с большим опозданием, чем официально от Спортса.
https://www.sports.ru/football/1115159488-myu-opasaetsya-chto-antoni-poluchil-povtornuyu-travmu-golenostopa-iz-z.html
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий