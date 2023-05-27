«Манчестер Юнайтед» опасается, что Антони «усугубит травму лодыжки», которая у него была в 2022-м
Согласно BBC, «Манчестер Юнайтед» опасается, что Fнтони усугубил травму лодыжки, которая у него была в 2022 году, что положило конец его сезону в то время.
Он отсутствовал более двух месяцев во время своего последнего сезона в «Аяксе», и теперь эта старая травма, похоже, снова всплыла на поверхность.
Антони получил травму в игре с "Челси".
В результате теперь есть опасения, что его травма лодыжки более серьезна, чем ожидалось.
https://www.sports.ru/football/1115159488-myu-opasaetsya-chto-antoni-poluchil-povtornuyu-travmu-golenostopa-iz-z.html