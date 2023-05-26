Пару дней назад в Каррингтоне велись строительные работы, что побудило пользователей социальных сетей предположить, был ли причиной этого шейх Джассим.

Катарский банкир соперничает с сэром Джимом Рэтклиффом за покупку «Манчестер Юнайтед», при этом шейх, как ожидается, будет курировать различные улучшения стадиона и тренировочной базы.

Однако Daily Express понимает, что это не имеет никакого отношения к шейху Джассиму. Вместо этого работа была «заранее спланирована», и Глейзеры по-прежнему несут ответственность.

Хотя обе стороны представили окончательные предложения, американским владельцам еще предстоит принять решение о том, кто станет их преемником.