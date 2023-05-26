United Tweets
Блог

Имело ли строительство на базе «МЮ» отношение к приходу к шейха Джассима? Кажется, нет

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Пару дней назад в Каррингтоне велись строительные работы, что побудило пользователей социальных сетей предположить, был ли причиной этого шейх Джассим.

Катарский банкир соперничает с сэром Джимом Рэтклиффом за покупку «Манчестер Юнайтед», при этом шейх, как ожидается, будет курировать различные улучшения стадиона и тренировочной базы.

Однако Daily Express понимает, что это не имеет никакого отношения к шейху Джассиму. Вместо этого работа была «заранее спланирована», и Глейзеры по-прежнему несут ответственность.

Хотя обе стороны представили окончательные предложения, американским владельцам еще предстоит принять решение о том, кто станет их преемником.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий