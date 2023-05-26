Имело ли строительство на базе «МЮ» отношение к приходу к шейха Джассима? Кажется, нет
Пару дней назад в Каррингтоне велись строительные работы, что побудило пользователей социальных сетей предположить, был ли причиной этого шейх Джассим.
Катарский банкир соперничает с сэром Джимом Рэтклиффом за покупку «Манчестер Юнайтед», при этом шейх, как ожидается, будет курировать различные улучшения стадиона и тренировочной базы.
Однако Daily Express понимает, что это не имеет никакого отношения к шейху Джассиму. Вместо этого работа была «заранее спланирована», и Глейзеры по-прежнему несут ответственность.
Хотя обе стороны представили окончательные предложения, американским владельцам еще предстоит принять решение о том, кто станет их преемником.
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