«Нам нужно получить номер 9», — сказал Рио Фердинанд на своем канале в YouTube.

«Есть два имени, которые продолжают всплывать — Осимхен и Кейн. В конечном счете, это Кейн и Дэниел Леви. Если они оба скажут да и захотят, чтобы это произошло, я думаю, что Юнайтед сделает это».

«Осимхен — совсем другой. Ему 24 года, он забивал голы во Франции и Италии. Выиграл лигу (в Италии) и знает, как выигрывать.

Он был девятым номером в доминирующей команде. Можно ли перевести его в Премьер-лигу?

По способностям и профилю он ставит все галочки, но есть неизвестный фактор. Сможет ли он адаптироваться?

Я бы выбрал любой из этих двух, и был бы счастлив, но Кейн гарантирует вам 25 голов за сезон, нет никаких сомнений, что он забьет это», - сказал Фердинанд.