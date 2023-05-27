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Рио Фердинанд сделал свой выбор между Кейном и Осимхеном: «Он гарантированно забьет 25 голов за сезон»

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Рио Фердинанд Рио Фердинанд
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«Нам нужно получить номер 9», — сказал Рио Фердинанд на своем канале в YouTube.

«Есть два имени, которые продолжают всплывать — Осимхен и Кейн. В конечном счете, это Кейн и Дэниел Леви. Если они оба скажут да и захотят, чтобы это произошло, я думаю, что Юнайтед сделает это».

«Осимхен — совсем другой. Ему 24 года, он забивал голы во Франции и Италии. Выиграл лигу (в Италии) и знает, как выигрывать.

Он был девятым номером в доминирующей команде. Можно ли перевести его в Премьер-лигу?

По способностям и профилю он ставит все галочки, но есть неизвестный фактор. Сможет ли он адаптироваться?

Я бы выбрал любой из этих двух, и был бы счастлив, но Кейн гарантирует вам 25 голов за сезон, нет никаких сомнений, что он забьет это», - сказал Фердинанд.

3 комментария

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QWertY
Ни тот, ни другой не нужен. Лучший вариант -Лаутаро. Этот парень великолепен: голы, ассисты, скорость, пас, прессинг, дриблинг, игровая стабильность, еще и молодой. Все при нем.
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Абсолютно верно Рио, Кейн будет стабильно забивать, если обойдётся без травм. Помимо этого, Кейн очень хорош в подыгрыше, умеет забивать со штрафных, ассистировать, да и прессинг не плохой.
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Pushkin_CR7
Какие гарантии? А если не забьет, то что? Бабки по гарантии вернут?
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