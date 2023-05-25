В интервью BBC Крис Саттон сказал: «Это может быть унылая игра. Забьет ли «Челси» гол ? Я не уверен, что они это сделают".

«Команде Эрика тен Хага нужно очко, чтобы быть уверенным в попадании в четверку лучших, и я думаю, что здесь они преодолеют рубеж. Маркус Рэшфорд вернулся к тренировкам после пропуска последних двух матчей, так что мы можем увидеть его.

Но я сомневаюсь, что «Манчестер Юнайтед» поторопит его вернуться, потому что им нужно думать о финале Кубка Англии на следующей неделе.

Что касается «Челси», то сейчас они думают только о следующем сезоне. Каждый раз, когда я их вижу, им действительно не хватает индивидуальности".