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«Это может быть унылая игра»: Крис Саттон делает прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

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В интервью BBC Крис Саттон сказал: «Это может быть унылая игра. Забьет ли «Челси» гол ? Я не уверен, что они это сделают".

«Команде Эрика тен Хага нужно очко, чтобы быть уверенным в попадании в четверку лучших, и я думаю, что здесь они преодолеют рубеж. Маркус Рэшфорд вернулся к тренировкам после пропуска последних двух матчей, так что мы можем увидеть его.

Но я сомневаюсь, что «Манчестер Юнайтед» поторопит его вернуться, потому что им нужно думать о финале Кубка Англии на следующей неделе.

Что касается «Челси», то сейчас они думают только о следующем сезоне. Каждый раз, когда я их вижу, им действительно не хватает индивидуальности".

6 комментариев

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Ksandvankneshas
На зло Саттону сыграют 4:4 или что-то в этом роде
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Answer1
Согласен с Саттоном, те же предчувствия. У МЮ пока, к сожалению, отсутствует инстинкт убийцы, даже когда соперник не сопротивляется не могут добить. То, что нам достаточно 1 очка может сыграть злую шутку, на удержание счета команда играть не умеет абсолютно, надеюсь, Тен Хаг не будет мудрить и пытаться сушить игру, а попытается сыграть в свой привычный домашний футбол, отбросив математику.
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Оба клуба не впорядке, конечно это больше относится к Челси (так плохо Челси в АПЛ не выступал). МЮ плохо играет в атаке и Де Хея может сыграть хорошо, а может и результативную ошибку допустить (за сезон набралось не мало таких) поэтому исход матча предсказать очень трудно.
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футбольчтк
Да все мы знаем мю, они против челси 1 0 скорее всего выиграют, даже против такого челси, если он. 20 команде продули
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Ахма Начоо
Ответ Ksandvankneshas
На зло Саттону сыграют 4:4 или что-то в этом роде
В то что Челси пропустит 4 мяча я верю, но не МЮ, и это не троллинг и пишу не потому что болею за МЮ , просто форма Челси действительно плохая и они реально ждут уже когда это всё закончится.
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Мовлид Байсалуев
Ответ Answer1
Согласен с Саттоном, те же предчувствия. У МЮ пока, к сожалению, отсутствует инстинкт убийцы, даже когда соперник не сопротивляется не могут добить. То, что нам достаточно 1 очка может сыграть злую шутку, на удержание счета команда играть не умеет абсолютно, надеюсь, Тен Хаг не будет мудрить и пытаться сушить игру, а попытается сыграть в свой привычный домашний футбол, отбросив математику.
А я думаю что наоборот МЮ будет играть на победу и будет бороться за 3 место после вчерашней ниьчей Ньюкасла
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