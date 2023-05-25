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«Он – воин». Каррагер пророчил Мартинесу неудачи в «МЮ» – сейчас называет лидером и просит у болельщиков прощения

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Когда Лисандро Мартинес только переехал на «Олд Траффорд» из «Аякса» , Джейми Каррагер предрекал защитнику неудачную карьеру в «Ман Юнайтед» из-за его роста (5 футов и 9 дюймов или 175 см).

Однако 25-летний Мартинес быстро зарекомендовал себя как один из лучших центральных защитников в Премьер-лиге, а также внес большой вклад в победу Аргентины на чемпионате мира.

Выступая в свежем эфире Sky Sports, Джейми Каррагер заявил: «Это касается не только Лисандро Мартинеса, это касается любого центрального защитника, приезжающего в Премьер-лигу с ростом ниже шести футов (183 см), вы точно подумаете: «У него будут проблемы» – но это не так.

Lisandro Martinez admits wanting to 'kill' for Man Utd & Argentina

Когда Мартинеса нет в составе, наблюдается огромный спад. Не только в обороне, но и в умении владеть мячом и играть сзади.

Он воин, лидер. Когда вы думаете о хребте команды, он и Каземиро сделали огромную разницу в этом. Прошу прощения у Лисандро и всех болельщиков «Ман Юнайтед». Если бы вы могли прекратить писать мне в Твиттере о Мартинесе, это было бы хорошо».

2 комментария

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fellx
Вспомните момент с Салахом. Такой уровень будет в каждую неделю в ЛЧ. Если МЮ туда попадёт, конечно. А защита плохо играет в отсутствии Каземиро.
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