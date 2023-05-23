21 комментарий

У них есть свои аргументы.

По данным The Independent, 17 клубов Премьер-лиги объединятся, чтобы «противостоять» продаже «Манчестер Юнайтед» катарским владельцам.

В статье утверждается, что в пятницу Глейзеры планируют объявить, кто станет главным кандидатом на покупку клуба: сэр Джим Рэтклифф или шейх Джассим.

Раннее сообщалось, что нынешние владельцы предпочитают заявку британского миллиардера, потому что он хочет получить только мажоритарный пакет акций, и, с учетом этих обстоятельств, сумма его предложения выше, чем у катарского шейха. Однако Джассим Аль-Тани подал дополнительную заявку, сумма которой максимально близка к запрашиваемой Глейзерами изначально (6 миллиардов фунтов стерлингов).

Если же окажется, что предпочтительным кандидатом официально станет шейх Джассим, то большая часть клубов Премьер-лиг выступит против этого шага.

Некоторые считают, что правительство Катара поддерживает заявку шейха Джассима, и поэтому опасаются, что в АПЛ появится еще один «клуб-государство» с огромными средствами, как «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

Другие же хотят выступить против, потому что при поддержке катарского владельца «Манчестер Юнайтед» лишит другие команды каких-либо шансов на место в топ-4.