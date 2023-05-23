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В АПЛ неспокойно. 17 клубов планируют выступить против продажи «Манчестер Юнайтед» шейху Джассиму

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У них есть свои аргументы.

По данным The Independent, 17 клубов Премьер-лиги объединятся, чтобы «противостоять» продаже «Манчестер Юнайтед» катарским владельцам.

В статье утверждается, что в пятницу Глейзеры планируют объявить, кто станет главным кандидатом на покупку клуба: сэр Джим Рэтклифф или шейх Джассим.

Раннее сообщалось, что нынешние владельцы предпочитают заявку британского миллиардера, потому что он хочет получить только мажоритарный пакет акций, и, с учетом этих обстоятельств, сумма его предложения выше, чем у катарского шейха. Однако Джассим Аль-Тани подал дополнительную заявку, сумма которой максимально близка к запрашиваемой Глейзерами изначально (6 миллиардов фунтов стерлингов).

Если же окажется, что предпочтительным кандидатом официально станет шейх Джассим, то большая часть клубов Премьер-лиг выступит против этого шага.

Некоторые считают, что правительство Катара поддерживает заявку шейха Джассима, и поэтому опасаются, что в АПЛ появится еще один «клуб-государство» с огромными средствами, как «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

Другие же хотят выступить против, потому что при поддержке катарского владельца «Манчестер Юнайтед» лишит другие команды каких-либо шансов на место в топ-4.

21 комментарий

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Neron
Демократия в действии! Пиндосу можно по 600 лямов тратить в год, а арабу никак нееет! Наглосаксам можно всё, а остальные должны жить по «правилам»!
+46
-7
+39
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wolkov
против ньюкасла вроде бы тоже выступали против, это вроде не сильно помогло
+25
0
+25
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Joker17
Но тогда эти клубы также должны выступить с требованием смены владельца у Сити и Ньюкасла. Иначе как это работает? Одним можно, другим нельзя?
+6
0
+6
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Dm Kznts
Ответ shunbal-bet
там выбора то не было ибо не было желающих так много спонсировать...
а какая разница сколько было.
тут как бы клубы попытаются навязать глейзерам кому именно клуб продать, что уже само по себе чепуха.
+4
0
+4
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kaviknat
Ответ Neron
Демократия в действии! Пиндосу можно по 600 лямов тратить в год, а арабу никак нееет! Наглосаксам можно всё, а остальные должны жить по «правилам»!
Это другое
+7
-3
+4
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Руслан Чесебиев
Мы не можем и вам не дадим! Так получается ?🤦🏻‍♂️🤣
+1
0
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Подкат Пенальтьевич
Вот это правильно. +Из Сити шейхов тоже нужно изгнать.
+1
0
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stanvixx
Раньше надо было думать, когда голубые создавали прецедент. Тогда не заныли, а теперь поздняк метаться.
+1
0
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Dm Kznts
какие глупости
никто даже и пытаться не будет ибо не за что зацепиться
+1
0
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Мистер Робот
Ответ Neron
Демократия в действии! Пиндосу можно по 600 лямов тратить в год, а арабу никак нееет! Наглосаксам можно всё, а остальные должны жить по «правилам»!
Их там нет)) это другое))
+2
-1
+1
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Мистер Робот
Ответ Neron
Демократия в действии! Пиндосу можно по 600 лямов тратить в год, а арабу никак нееет! Наглосаксам можно всё, а остальные должны жить по «правилам»!
Их там нет)) это другое))
+2
-1
+1
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Neron
Ответ Альберт Адиян
Так не идите на рынок к "наглосаксам". Странно поливать их постоянно при этом вовсю пользоваться/пытаться пользоваться благами и рынками, котрые они создали. Ну вон саудиты свою лигу развивают, Роналду пригласили, платят ему зарплатную ведомость европейского середняка, плохо разве? АПЛ не просто так такие сумасшедшие деньги зарабатывает, естественно не хочется дестабилизировать лигу, тем более есть пример МС. Ну и насчет условного "пиндоса", реально не понимаете разницу между миллиардером и страной добытчиком нефти?
Почему тогда Эмиратам позволили? Саудитам? Ньюкаслом владеет Суверенный фонд Саудовской Аравии с ведомостью по пол триллиона! Двойные стандарты в действии!)))
+1
0
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shunbal-bet
Ответ wolkov
против ньюкасла вроде бы тоже выступали против, это вроде не сильно помогло
там выбора то не было ибо не было желающих так много спонсировать...
+1
0
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Alex Manola
Протестовали так, уже против ньюкасла. Результат гооворит сам за себя.
0
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Александр Самбур
К-конкуренция @птыть
0
0
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QWertY
Ответ Wekil Halylow
19 клубов хочеть что бы Боели купил МЮ
20 клубов АПЛ хотят, чтобы Халилов наконец выучил русский язык!
+4
-4
0
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Astella Guccio
Ответ QWertY
20 клубов АПЛ хотят, чтобы Халилов наконец выучил русский язык!
Зачем им это, ведь в Англии санкции против русских
0
0
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Павел Ларин
Ответ Neron
Демократия в действии! Пиндосу можно по 600 лямов тратить в год, а арабу никак нееет! Наглосаксам можно всё, а остальные должны жить по «правилам»!
Ты не понимаешь это другое....:))
+3
-3
0
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Альберт Адиян
Ответ Neron
Демократия в действии! Пиндосу можно по 600 лямов тратить в год, а арабу никак нееет! Наглосаксам можно всё, а остальные должны жить по «правилам»!
Так не идите на рынок к "наглосаксам". Странно поливать их постоянно при этом вовсю пользоваться/пытаться пользоваться благами и рынками, котрые они создали.
Ну вон саудиты свою лигу развивают, Роналду пригласили, платят ему зарплатную ведомость европейского середняка, плохо разве?
АПЛ не просто так такие сумасшедшие деньги зарабатывает, естественно не хочется дестабилизировать лигу, тем более есть пример МС. Ну и насчет условного "пиндоса", реально не понимаете разницу между миллиардером и страной добытчиком нефти?
+1
-1
0
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Wekil Halylow
19 клубов хочеть что бы Боели купил МЮ
+3
-3
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