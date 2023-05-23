21 комментарий

В АПЛ неспокойно. 17 клубов планируют выступить против продажи «Манчестер Юнайтед» шейху Джассиму
У них есть свои аргументы.
По данным The Independent, 17 клубов Премьер-лиги объединятся, чтобы «противостоять» продаже «Манчестер Юнайтед» катарским владельцам.
В статье утверждается, что в пятницу Глейзеры планируют объявить, кто станет главным кандидатом на покупку клуба: сэр Джим Рэтклифф или шейх Джассим.
Раннее сообщалось, что нынешние владельцы предпочитают заявку британского миллиардера, потому что он хочет получить только мажоритарный пакет акций, и, с учетом этих обстоятельств, сумма его предложения выше, чем у катарского шейха. Однако Джассим Аль-Тани подал дополнительную заявку, сумма которой максимально близка к запрашиваемой Глейзерами изначально (6 миллиардов фунтов стерлингов).
Если же окажется, что предпочтительным кандидатом официально станет шейх Джассим, то большая часть клубов Премьер-лиг выступит против этого шага.
Некоторые считают, что правительство Катара поддерживает заявку шейха Джассима, и поэтому опасаются, что в АПЛ появится еще один «клуб-государство» с огромными средствами, как «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».
Другие же хотят выступить против, потому что при поддержке катарского владельца «Манчестер Юнайтед» лишит другие команды каких-либо шансов на место в топ-4.
тут как бы клубы попытаются навязать глейзерам кому именно клуб продать, что уже само по себе чепуха.
никто даже и пытаться не будет ибо не за что зацепиться
Ну вон саудиты свою лигу развивают, Роналду пригласили, платят ему зарплатную ведомость европейского середняка, плохо разве?
АПЛ не просто так такие сумасшедшие деньги зарабатывает, естественно не хочется дестабилизировать лигу, тем более есть пример МС. Ну и насчет условного "пиндоса", реально не понимаете разницу между миллиардером и страной добытчиком нефти?