По данным L'Equipe, Неймар ведет «предварительные переговоры» о переходе в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что Каземиро разговаривал со своим коллегой, чтобы убедить его в проекте под руководством Эрика тен Хага.

Оба были членами двух последних сборных Бразилии на чемпионатах мира и хорошо знают друг друга за почти десятилетнюю международную работу друг с другом. Transfermarkt оценивает Неймара в 70 миллионов евро.

31-летний футболист не играл за «Пари Сен-Жермен» с февраля, когда он повредил лодыжку в победном матче против «Лилля» со счетом 4:3.