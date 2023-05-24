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«МЮ» ведет «предварительные переговоры» с Неймаром. Каземиро уже поговорил с бразильцем

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По данным L'Equipe, Неймар ведет «предварительные переговоры» о переходе в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что Каземиро разговаривал со своим коллегой, чтобы убедить его в проекте под руководством Эрика тен Хага.

Оба были членами двух последних сборных Бразилии на чемпионатах мира и хорошо знают друг друга за почти десятилетнюю международную работу друг с другом. Transfermarkt оценивает Неймара в 70 миллионов евро.

31-летний футболист не играл за «Пари Сен-Жермен» с февраля, когда он повредил лодыжку в победном матче против «Лилля» со счетом 4:3.

1 комментарий

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mp3yourhead
Семь пятниц на неделе.
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