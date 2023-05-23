Сообщается, что Эрик тен Хаг потерял веру в Антони Марсьяля в «Манчестер Юнайтед».

Говорят, что этим летом голландец решил продать француза.

Марсьяль ушел прямо в туннель после замены в «Борнмуте» на выходных. Язык тела нападающего и отсутствие эффективных движений часто вызывают вопросы.

Тен Хаг регулярно защищал Марсьяля в прессе, когда его спрашивали о его тусклых выступлениях, и даже настаивал на том, что команда работает лучше, когда он играет, хотя теперь кажется очевидным, что его время почти истекло, так как летнее трансферное окно не за горами.

Француз забил восемь голов в 27 матчах.