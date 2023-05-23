United Tweets
Блог

Тен Хагу «надоел» Марсьяль. «МЮ» может продать его летом

Антони Марсьяль Антони Марсьяль
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Сообщается, что Эрик тен Хаг потерял веру в Антони Марсьяля в «Манчестер Юнайтед».

Говорят, что этим летом голландец решил продать француза.

Марсьяль ушел прямо в туннель после замены в «Борнмуте» на выходных. Язык тела нападающего и отсутствие эффективных движений часто вызывают вопросы.

Тен Хаг регулярно защищал Марсьяля в прессе, когда его спрашивали о его тусклых выступлениях, и даже настаивал на том, что команда работает лучше, когда он играет, хотя теперь кажется очевидным, что его время почти истекло, так как летнее трансферное окно не за горами.

Француз забил восемь голов в 27 матчах.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ispomca
Я фанат его способностей, всегда защищал его.. но и я потерял веру в него.. в период работы ЛВГ он был лучшим напом, а также мог накрутить любого 1 на 1.. даже у Оле в период пандемии он провел очень крутой сезон.. но потом что-то сломалось, может травмы добили его, но сейчас я близко не вижу футбол того уровня..
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gatsby !!!
A где источник???
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Григорий Шишин
Отличная череда новостей! Марсьяль не нужен. Неймар хоть и не куплен, но уже не нужен!
Тенденции последних суток определённо радуют... 👍
Нытиков - в топку!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Самбур
Одним словом КИСЛЫЙ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Робот
Ответ ispomca
Я фанат его способностей, всегда защищал его.. но и я потерял веру в него.. в период работы ЛВГ он был лучшим напом, а также мог накрутить любого 1 на 1.. даже у Оле в период пандемии он провел очень крутой сезон.. но потом что-то сломалось, может травмы добили его, но сейчас я близко не вижу футбол того уровня..
Его карьера пошла под откос с разводом, жена там тоже жару давала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Щербаков
Ответ Gatsby !!!
A где источник???
А источник сам Спортс😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий