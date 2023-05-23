Слишком увлекся нравоучениями.

Бывший капитан «Эвертона» и легенда «Класса-92» Фил Невилл последние несколько лет работает главным тренером клуба МЛС «Интер Майами». В последнем туре его команда проиграла соседу по таблице «Орландо Сити» со счетом 1:3.

На послематчевую пресс-конференцию Невилл прибыл не в лучшем расположении духа. Журналист спросил тренера о причинах, по которым он выставил на игру пять защитников, а затем в середине тайма снял одного из них. Фил перебил и сказал, что убрал украинца Сергея Кривцова, так как он плохо себя почувствовал, и продолжил рассказывать об игре.

Какое-то время журналист слушал ответ, но затем решил что-то уточнить (продолжить задавать вопрос) и нарвался на грубость англичанина: «Я могу закончить ответ? Или будешь мешать? Могу я закончить говорить? Хорошо, потому что я не перебиваю и отвечаю на твой вопрос, так что не перебивай. Прояви чёртово [f**king] уважение. Извините меня за эти слова».

Невилл слегка успокоился, задумался, посмотрел на стол, а потом понял, что забыл вопрос.

«Можешь повторить вопрос, Франко?» − обратился Фил к журналисту. Удивительно, как он сдержал смех в данной ситуации.

Болельщики в комментариях не могли не пошутить про произошедшее:

💭 Когда ты хочешь быть похожим на Роя Кина, но внезапно забываешь заданный вопрос;

💭 «Я же не перебивал тебя» и перебивает. Мастер-класс от Невилла!

💭 Отчитывать журналиста за то, что тот якобы перебил, когда перебил ты, а потом забыть о чем тебя спрашивали. Такое могло произойти только с Филом;

💭 Включить плохого парня − сделано. Поставить журналиста на место − выполнено. Забыть вопрос − так точно!