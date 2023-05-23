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Невилл выбрал «волшебного» игрока «Арсенала» вместо Рэшфорда в команде сезона

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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«Я думаю, что в этом сезоне Букайо Сака и Габриэль Мартинелли, вплоть до последних нескольких недель, украшали эту лигу», — сказал Гэри Невилл в Monday Night Football.

«Они были впечатляющими, зажигательными, и лучшая игра, которую я видел за весь сезон, была у этих двоих.

Мне не понравилось то, что я видел от «Арсенала» за последние четыре-пять недель. Это было очень, очень плохо, и эти два игрока страдали из-за того, что у них не было нужного опыта.

У Рэшфорда всего на один гол больше, чем у Мартинелли, 16:15».

Рэшфорд провел блестящую кампанию за «Манчестер Юнайтед», забив 16 голов и сделав пять передач в 33 матчах.

2 комментария

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bakhtiyorov_kh
очень странно
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bakhtiyorov_kh
Невилл выбрал несколько он так заслуживающих кандитатов, мне больше состав Каррагера понравился
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