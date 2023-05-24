25 комментариев

Сообщается, что Том Хитон входит в группу капитанов, которую Эрик тен Хаг рассматривает в «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что он сыграл за клуб всего два матча за весь сезон.

Этим летом повязка может официально перейти из рук в руки, если Магуайр уйдет.

Бруну Фернандеш был запасным капитаном на протяжении большей части этой кампании, а Магуайр стартовал всего лишь в семи матчах Премьер-лиги.

По данным MEN, Давид де Хеа, Маркус Рашфорд, Рафаэль Варан и Каземиро рассматриваются в качестве следующего капитана клуба.

Завершает группу Люк Шоу и, что удивительно, Хитон.