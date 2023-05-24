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У «МЮ» может быть новый капитан на следующий сезон: список кандидатов вас удивит

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Сообщается, что Том Хитон входит в группу капитанов, которую Эрик тен Хаг рассматривает в «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что он сыграл за клуб всего два матча за весь сезон.

Этим летом повязка может официально перейти из рук в руки, если Магуайр уйдет.

Бруну Фернандеш был запасным капитаном на протяжении большей части этой кампании, а Магуайр стартовал всего лишь в семи матчах Премьер-лиги.

По данным MEN, Давид де Хеа, Маркус Рашфорд, Рафаэль Варан и Каземиро рассматриваются в качестве следующего капитана клуба.

Завершает группу Люк Шоу и, что удивительно, Хитон. 

25 комментариев

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Тюменский медвежонок
Ответ Савелий Крапивкин
Не вижу ни одной причины, чтобы это был не Фернандеш
а мне кажется у Каземиро с лидерскими качествами получше, все таки Фернандеш очень сильно подвержен "истерики" и когда игра не клеится у команды, он первый "плывет" и начинает себя ввести точно не как капитан
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red hikkikomori
Ну тут без вопросов - Хитон)
+16
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Савелий Крапивкин
Не вижу ни одной причины, чтобы это был не Фернандеш
+15
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Мовлид Байсалуев
Где черт возьми Мартинез
+7
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Dm Kznts
Каземиро без вариантов
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Артур Ганненко
Шоу должен быть капитаном, Казимиру и Варан недавно пришли в клуб, а Бруну истеричка.
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Steppenwolf
Бруно переживает за результат матча сильнее других, ему и быть капитаном, кроме того, без него у нас в основном беда с игрой. Поработает над общением с судьями и будет всё ОК.
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Malik Seferbekov
Ответ Футбольный экспертъ
Какие еще рассуждениям??? Варан и Каземиро, люди которые выиграли все и вся
Выиграть всё и вся ещё не значит быть капитаном! Каземиро со своими порой часто нечеловеческими подкатами ведущие к дисквалификациям обещает МЮ пол сезона играть без капитана, а Варан видать будет нам махать из лазарета частенько судя по статистике игровой! Однозначно капитаном считаю Бруно либо же можно Шоу отдать повязку!
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_Amelina_ Landau
Ответ Мовлид Байсалуев
Где черт возьми Мартинез
Я за Бартеза.
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Александр Калашников
Ответ Мовлид Байсалуев
Где черт возьми Мартинез
он конечно настоящий воин, но молод ещё.
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Перстень Мозгова
Шоу
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Данил Кулинский
Шоу.
1. 9 лет в клубе
2. Имеет лидерские качества
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Lavinka
Бруно будет капитаном . О чём тут говорить вообще .
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Иван Петров
Казик будет
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Semper fidelis
Ответ Савелий Крапивкин
Не вижу ни одной причины, чтобы это был не Фернандеш
Он вспыльчивый, у него истеричный тип характера. Решфорд в ту же копилку. Если выбирать, то между шоу и вараном. А вообще мага хороший капитан, жаль что футболист плохой.
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Serdar Muhatov
А где кандидатура Мартиниса? На мой взгляд его качества и игра не чем не хуже Варана и остальных в списке. Плюс боевой характер, дерзкий, резкий. Чем не капитан
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Футбольный экспертъ
Какие еще рассуждениям??? Варан и Каземиро, люди которые выиграли все и вся
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Astella Guccio
Не справедливо будет назначать того ,кто прибыл в клуб недавно.
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Савелий Крапивкин
Ответ Тюменский медвежонок
а мне кажется у Каземиро с лидерскими качествами получше, все таки Фернандеш очень сильно подвержен "истерики" и когда игра не клеится у команды, он первый "плывет" и начинает себя ввести точно не как капитан
Согласен, что Каземиро как капитан солиднее выглядит.. но лично для меня помимо лидерских качеств для капитана команды, важен ещё и общий вклад.. я за золотую середину
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Premier SV
Де Хеа вообще не капитан ) Бруну или Карлос - лучший вариант
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mp3yourhead
Ответ _Amelina_ Landau
Я за Бартеза.
А я за Неймара тогда😂
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Man United 1887
Ответ Serdar Muhatov
А где кандидатура Мартиниса? На мой взгляд его качества и игра не чем не хуже Варана и остальных в списке. Плюс боевой характер, дерзкий, резкий. Чем не капитан
Лича ещё молод и всего лишь год в клубе, успеет ещё стать капитаном, сейчас для него это лишнее давление
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Neron
Бруну, Казе, Де Хеа, дальше не важно кто!
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