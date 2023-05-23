Усиление перед сложной игрой.

В преддверии матча АПЛ против «Челси» «Юнайтед» получил серьезное усиление: к тренировкам вернулся Маркус Рэшфорд.

Игру против «Вулверхэмптона» (2:0) форвард пропускал из-за травмы ноги, а прошлый тур в «Борнмуте» (1:0) − из-за болезни.

Тогда Тен Хаг сказал, что Рэшфорд уже вернулся в общую группу, но затем сообщил тренеру, что чувствует недомогание. Судя по сегодняшним снимкам с тренировки, с Маркусом все в порядке.

В этом сезоне Маркус Рэшфорд во всех соревнованиях забил 29 голов. Его появление на предматчевой тренировке − хороший знак для команды и плохой для Лэмпарда.