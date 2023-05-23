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Без «Баварии», «Реала» и «Интера»: в какой корзине может оказаться «МЮ» на жеребьевке ЛЧ

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Юнайтед» практически гарантировал себе место в Лиге чемпионов следующего сезона.

«Красным дьяволам» нужно заработать всего одно очко против «Челси» и «Фулхэма», чтобы попасть в топ-4

Согласно коэффициентам УЕФА, «Манчестер Юнайтед» попадет во вторую корзину, когда состоится жеребьевка группового этапа перед сезоном 2023/24.

Таким образом, люди Эрика тен Хага не будут играть против команд из корзины 2, в то время как правила также гласят, что команды из одной страны не могут играть вместе.

Прогнозируемые корзины на сезон Лиги чемпионов 2023/24:

1 комментарий

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Steppenwolf
Во второй корзине , обычно, слабых команд нет, а в первой могут быть, тем более в третьей и четвёртой так, что место во второй корзине предпочтительнее, т.к. больше шансов на благоприятный жребий.
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