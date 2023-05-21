17 комментариев

А потом они удивляются, почему их не любят.

Журналист The Athletic Лори Уитуэлл поделился инсайдом из жизни «Манчестер Юнайтед», который уж точно не понравится фанатам команды.

Оказывается, в этом сезоне Глейзеры как минимум трижды брали средства из бюджета клуба, чтобы оплатить свои перелеты.

Аврам Глейзер посетил два финала с участием «Манчестер Юнайтед»: в феврале, когда подопечные тен Хага выиграли Кубок лиги, и на прошлых выходных, когда женская команда проиграла «Челси» в борьбе за Кубок Англии.

Для 8-часовых перелетов из Тампы, где живет семья американских бизнесменов, в Англию Глейзер выбирал самый комфортабельный (и дорогой) способ передвижения — частный джет за 250 000 фунтов стерлингов. Для сравнения, футболисты тоже обычно арендуют самолеты для поездки в отпуск, но не такие роскошные, поэтому аналогичные перелеты обходятся в 5 раз дешевле — 50 000 фунтов.

Дополнительно к полумиллиону фунтов из бюджета клуба были оплачены расходы на охрану и проживание.

Уитуэлл отмечает, что выручка женской команды «Юнайтед» в сезоне 2021–2022 годов составила 5,3 млн фунтов стерлингов, из которых до 2,1 млн ушло на зарплаты. В расчетах на нынешний сезон указано, что на «прочие расходы» команда может потратить 563 000 фунта стерлингов, то есть приезд Глейзера на финал стоил половину этой суммы.

Поездка Глейзера в Катар на чемпионат мира, когда он взял с собой семью, обошлась еще дороже, чем его визиты в Англию. Опять же, это тоже было оплачено клубом и указано в отчетах как «бизнес расходы».

Разве не очаровательно? 😒