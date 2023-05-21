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Ни в чем себе не отказывает. Аврам Глейзер потратил 500 000 фунтов из бюджета «МЮ» на два перелета на частном самолете

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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А потом они удивляются, почему их не любят.

Журналист The Athletic Лори Уитуэлл поделился инсайдом из жизни «Манчестер Юнайтед», который уж точно не понравится фанатам команды.

Оказывается, в этом сезоне Глейзеры как минимум трижды брали средства из бюджета клуба, чтобы оплатить свои перелеты.

Аврам Глейзер посетил два финала с участием «Манчестер Юнайтед»: в феврале, когда подопечные тен Хага выиграли Кубок лиги, и на прошлых выходных, когда женская команда проиграла «Челси» в борьбе за Кубок Англии.

Для 8-часовых перелетов из Тампы, где живет семья американских бизнесменов, в Англию Глейзер выбирал самый комфортабельный (и дорогой) способ передвижения — частный джет за 250 000 фунтов стерлингов. Для сравнения, футболисты тоже обычно арендуют самолеты для поездки в отпуск, но не такие роскошные, поэтому аналогичные перелеты обходятся в 5 раз дешевле — 50 000 фунтов.

Дополнительно к полумиллиону фунтов из бюджета клуба были оплачены расходы на охрану и проживание.

Уитуэлл отмечает, что выручка женской команды «Юнайтед» в сезоне 2021–2022 годов составила 5,3 млн фунтов стерлингов, из которых до 2,1 млн ушло на зарплаты. В расчетах на нынешний сезон указано, что на «прочие расходы» команда может потратить 563 000 фунта стерлингов, то есть приезд Глейзера на финал стоил половину этой суммы.

Поездка Глейзера в Катар на чемпионат мира, когда он взял с собой семью, обошлась еще дороже, чем его визиты в Англию. Опять же, это тоже было оплачено клубом и указано в отчетах как «бизнес расходы».

Разве не очаровательно? 😒

17 комментариев

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Vadim Medvedev
Так это его компания, в чем претензия то вообще?
+27
-5
+22
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Имя Фамилия
Ответ Vadim Medvedev
Так это его компания, в чем претензия то вообще?
Его компания, которую он взял в кредит, который теперь выплачивает эта компания 😁
+9
-1
+8
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Feagh
Ответ Vadim Medvedev
Так это его компания, в чем претензия то вообще?
А мог бы Фила Джонса больше чем на полгода за эти деньги переподписать!
+4
0
+4
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#SharkTeam
Ответ Имя Фамилия
Его компания, которую он взял в кредит, который теперь выплачивает эта компания 😁
Парень знает толк в бизнесе)
+4
0
+4
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Joker17
Ответ Vadim Medvedev
Так это его компания, в чем претензия то вообще?
Странный вопрос. Претензий от болельщиков МЮ к Глейзерам вагон и маленькая тележка. Суть в этой новости: тянут деньги из клуба и ничего не развивают.
Тот факт, что Глейзеры в данный момент владеют клубом, никак не мешает болельщикам иметь претензии к их менеджменту.
+3
0
+3
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Joker17
Ответ Vadim Medvedev
вот я и не понимаю откуда у людей не имеющих никакого отношения к компании могут взяться претензии к её владельцам вроде не первый день при капитализме живут
>болельщики клуба
>не имеющие никакого отношения к клубу
лол
+3
0
+3
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Рамиль Кизимов
В комментах на спортивном (!) сайте опять гении защищающие бизнес составляющую/владельцев клуба?) База никак не обновлялась до предъявы Роналду, стадион разваливается, Глейзеры единственные кто в АПЛ сами себе выплачивают дивиденды и т.д. Действительно пусть чё хотят, то и делают, и плевать что клуб продолжает загибаться
+2
0
+2
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Vadim Medvedev
Ответ Имя Фамилия
Его компания, которую он взял в кредит, который теперь выплачивает эта компания 😁
так почему ты не взял?

ребята сделали ставку на то, что МЮ будет успешным в финансовом плане - его стоимость (залог за кредит) будет расти, а ежегодный денежный поток будет достаточен для обслуживания кредита.

и угадали. теперь в шоколаде.

если бы МЮ падал в цене или стал убыточным, то они бы встряли на сумму кредита.
+2
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AJIewka Enjoy!
Ууу сюка!!!
+1
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Милитаризм
Глейзеры также всей семьей ездили на чемпионат мира в Катар, и это путешествие обошлось «еще дороже», чем визиты Аврама в Англию. Все расходы тоже были оплачены клубом

Поездка Глейзера в Катар на чемпионат мира, когда он взял с собой семью, обошлась еще дороже, чем его визиты в Англию. Опять же, это тоже было оплачено клубом

Я не повторяю два раза два раза
+1
0
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Steppenwolf
На их морды уже смотреть не могу.
+1
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Jazzzz
Ответ Feagh
А мог бы Фила Джонса больше чем на полгода за эти деньги переподписать!
Он мог бы вообще на Филе Джонсе приплыть через океан
+1
0
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Maksat Annamamedov
Vot (plohoy celovet)
0
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Dmitry Ragulin
Что за бред вообще))
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d3fstqd
Ответ Рамиль Кизимов
В комментах на спортивном (!) сайте опять гении защищающие бизнес составляющую/владельцев клуба?) База никак не обновлялась до предъявы Роналду, стадион разваливается, Глейзеры единственные кто в АПЛ сами себе выплачивают дивиденды и т.д. Действительно пусть чё хотят, то и делают, и плевать что клуб продолжает загибаться
Ну а что нелогичного-то? Возмущаться надо тем, что это все законно.
0
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