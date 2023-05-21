17 комментариев

Ни в чем себе не отказывает. Аврам Глейзер потратил 500 000 фунтов из бюджета «МЮ» на два перелета на частном самолете
А потом они удивляются, почему их не любят.
Журналист The Athletic Лори Уитуэлл поделился инсайдом из жизни «Манчестер Юнайтед», который уж точно не понравится фанатам команды.
Оказывается, в этом сезоне Глейзеры как минимум трижды брали средства из бюджета клуба, чтобы оплатить свои перелеты.
Аврам Глейзер посетил два финала с участием «Манчестер Юнайтед»: в феврале, когда подопечные тен Хага выиграли Кубок лиги, и на прошлых выходных, когда женская команда проиграла «Челси» в борьбе за Кубок Англии.
Для 8-часовых перелетов из Тампы, где живет семья американских бизнесменов, в Англию Глейзер выбирал самый комфортабельный (и дорогой) способ передвижения — частный джет за 250 000 фунтов стерлингов. Для сравнения, футболисты тоже обычно арендуют самолеты для поездки в отпуск, но не такие роскошные, поэтому аналогичные перелеты обходятся в 5 раз дешевле — 50 000 фунтов.
Дополнительно к полумиллиону фунтов из бюджета клуба были оплачены расходы на охрану и проживание.
Уитуэлл отмечает, что выручка женской команды «Юнайтед» в сезоне 2021–2022 годов составила 5,3 млн фунтов стерлингов, из которых до 2,1 млн ушло на зарплаты. В расчетах на нынешний сезон указано, что на «прочие расходы» команда может потратить 563 000 фунта стерлингов, то есть приезд Глейзера на финал стоил половину этой суммы.
Поездка Глейзера в Катар на чемпионат мира, когда он взял с собой семью, обошлась еще дороже, чем его визиты в Англию. Опять же, это тоже было оплачено клубом и указано в отчетах как «бизнес расходы».
Разве не очаровательно? 😒
Тот факт, что Глейзеры в данный момент владеют клубом, никак не мешает болельщикам иметь претензии к их менеджменту.
>не имеющие никакого отношения к клубу
лол
ребята сделали ставку на то, что МЮ будет успешным в финансовом плане - его стоимость (залог за кредит) будет расти, а ежегодный денежный поток будет достаточен для обслуживания кредита.
и угадали. теперь в шоколаде.
если бы МЮ падал в цене или стал убыточным, то они бы встряли на сумму кредита.
Поездка Глейзера в Катар на чемпионат мира, когда он взял с собой семью, обошлась еще дороже, чем его визиты в Англию. Опять же, это тоже было оплачено клубом
Я не повторяю два раза два раза