United Tweets
Блог

«МЮ» имеет трансферный фонд в 500 млн евро, этим летом они хотят дуэт из «Барсы»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Френки де Йонг Френки де Йонг
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Согласно испанскому источнику El Pais, трансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» на это лето составит 500 миллионов евро.

«Красные дьяволы» хотят потратить деньги на дуэт из «Барселоны» - Рональда Араухо и Френки Де Йонга, как только откроется трансферное окно.

На трансферную сумму не повлияет возможная смена владельца на «Олд Траффорд», поскольку Глейзеры намерены «оставить деньги» для голландца, который он проведет этим летом.

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ anti4ex
Лучшие игроки Барсы! 💪 Правда там опечатка, скорее всего 500 000 000 ₽
Тенге*
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
бред от эль паис.
никто не знает кто владельцем будет но испанская желтуха уже сумму бюджета нарисовала.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Football Forever
Кима возьмут, какой Араухо. Откуда 500 млн?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elik1989
Ответ Football Forever
Кима возьмут, какой Араухо. Откуда 500 млн?
Да и по Фрэнки большой вопрос, крутили яйца всё прошлое лето с его переходом, сомнительно, что этим летом будут возвращаться к его кандидатуре. В общем новость для веселья.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TAGAY
вам отдадут Араухо, но только того из Барсы Б, а не из основной команды. на данный момент Араухо лучший игрок лалиги, и уж точно входит в топ3 лучших ЦЗ в мире.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Football Forever
Ответ Elik1989
Да и по Фрэнки большой вопрос, крутили яйца всё прошлое лето с его переходом, сомнительно, что этим летом будут возвращаться к его кандидатуре. В общем новость для веселья.
То, что 10Хаг мечтает о Френки, это очевидно. Но, конечно, тратить время не стоит. Не хочет - не надо.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Ох
Да какой Араухо, там же уже куча слухов, в том числе от Неаполитанской газеты, что с Кимом договариваются и цена там приятная.
Френки, возможно, если он сам будет не против и МЮ выплатит часть дога Барселоны перед Фреки, то думаю его могут отпустить, это сэкономит Барсе огромную сумму денег + ещё и сам трансфер может существенно пополнить казну.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TJ tigra
Я за продажу Френки, если хорошие деньги и купят кого-то получше.
Араухо - обойдутся. И он сам не пойдёт, зная его.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Заур Исмайылов
Мбаппе- 150, Де Йонг-80, Ким Мин-50, за 50 правого заш. 180 останетсья.
не фантазируй
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
anti4ex
Лучшие игроки Барсы! 💪
Правда там опечатка, скорее всего 500 000 000 ₽
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexlagodny
Ага и уши от мертвого осла ))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Someone from Internet
МЮ не осилит зп де Йонга. У МЮ нет столько рычагов, как у барсы, чтобы сорить деньгами.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red manchester
Мы рады будем на 250
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Ох
Ответ BurBon
После ухода Сережи, ФД никто не отдаст, ни за какие деньги.
Понятное дело, что Барсе его не стоит отдавать с игровой точки зрения, он стал ключевым игроком, но есть ведь и другая сторона - Барса в следующем сезоне должна платить ему зп 27.5 млн. это больше чем по слухам предлагают Месси, в последующие годы там сума с бонусами за лояльность примерно по 20 за сезон, проще говоря только на одну зарплату за ближайшие три года почти 70 млн. Уход Бускетса разгрузит платежку, но особого поля для маневра не дает, в теории Де Йонга могут опустить за хорошие деньги это может принести
140-170 миллионов, помочь стабилизировать финансовую ситуацию в клубе и реинвестировать в других игроков.
Сам Де Йонг в последнем интервью вроде бы и сказал, что счастлив в Барсе но в то же время не сказал, что точно никуда не уйдет, а намекнул что летом может произойти все что угодно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wmfrxwf5rq
Кессье с Фати лучше заберите
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диер Ташкент
Какой нафиг 500 млн?
максимум будет наверное 150-200, и то, если Глейзеры дадут добро
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svaz
Ответ Someone from Internet
МЮ не осилит зп де Йонга. У МЮ нет столько рычагов, как у барсы, чтобы сорить деньгами.
Конечно не сорят деньгами, только вот за сколько там топового защитника магуйреа купили?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диер Ташкент
Ответ Alibaba51
позавчера читал, что выделили на трансферы 250 млн.евро
Ну это цифра уже ближе к реальности.
А можно узнать, какой источник вешал про эту новость?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman Aleksanyan
Ответ Заур Исмайылов
Мбаппе- 150, Де Йонг-80, Ким Мин-50, за 50 правого заш. 180 останетсья.
Мбаппе 150. Он на трансфермаркте 180 стоит за него придётся отдать не менее 200млн евро какой мбаппе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Frenkiee
Не надо покупать игрока который не хочет играть за клуб. Зачем? Он сказал публично что не он любить Барселону. Оставьте уже его. Надо покупать Маккалситера+Ким Же+Фримпонг+Осимхен. Все бетон. С таким составом смело можно бороться за АПЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BurBon
Ответ Евгений Ох
Понятное дело, что Барсе его не стоит отдавать с игровой точки зрения, он стал ключевым игроком, но есть ведь и другая сторона - Барса в следующем сезоне должна платить ему зп 27.5 млн. это больше чем по слухам предлагают Месси, в последующие годы там сума с бонусами за лояльность примерно по 20 за сезон, проще говоря только на одну зарплату за ближайшие три года почти 70 млн. Уход Бускетса разгрузит платежку, но особого поля для маневра не дает, в теории Де Йонга могут опустить за хорошие деньги это может принести 140-170 миллионов, помочь стабилизировать финансовую ситуацию в клубе и реинвестировать в других игроков. Сам Де Йонг в последнем интервью вроде бы и сказал, что счастлив в Барсе но в то же время не сказал, что точно никуда не уйдет, а намекнул что летом может произойти все что угодно.
Когда речь идет о ключевых игроках, никто даже не думает о каком то заработке. Барса большой клуб, тут на первом месте стоят спортивные результаты. ФД и Педри это по сути ключевая основа сегодняшней Барселоны, их продажа исключена.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Katschalow
Ответ romaroman26
А что ему делать в скучной и слабой ла лиге? Конечно же все хотят щас в апл
Это с каких пор «конечно же» стало весомым аргументом? Всегда хотят именно что либо в Мадрид, либо в Барселону
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svaz
Ответ Someone from Internet
Не знаю даже, о ком речь? Кто такой магуйреа? Не припоминаю такого типа в МЮ...
как ты мог забыть про Харри
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Самбур
А на фига они нужны?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alibaba51
Ответ Диер Ташкент
Какой нафиг 500 млн? максимум будет наверное 150-200, и то, если Глейзеры дадут добро
позавчера читал, что выделили на трансферы 250 млн.евро
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий