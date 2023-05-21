42 комментария

Согласно испанскому источнику El Pais, трансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» на это лето составит 500 миллионов евро.

«Красные дьяволы» хотят потратить деньги на дуэт из «Барселоны» - Рональда Араухо и Френки Де Йонга, как только откроется трансферное окно.

На трансферную сумму не повлияет возможная смена владельца на «Олд Траффорд», поскольку Глейзеры намерены «оставить деньги» для голландца, который он проведет этим летом.