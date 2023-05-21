42 комментария

«МЮ» имеет трансферный фонд в 500 млн евро, этим летом они хотят дуэт из «Барсы»
Согласно испанскому источнику El Pais, трансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» на это лето составит 500 миллионов евро.
«Красные дьяволы» хотят потратить деньги на дуэт из «Барселоны» - Рональда Араухо и Френки Де Йонга, как только откроется трансферное окно.
На трансферную сумму не повлияет возможная смена владельца на «Олд Траффорд», поскольку Глейзеры намерены «оставить деньги» для голландца, который он проведет этим летом.
никто не знает кто владельцем будет но испанская желтуха уже сумму бюджета нарисовала.
Френки, возможно, если он сам будет не против и МЮ выплатит часть дога Барселоны перед Фреки, то думаю его могут отпустить, это сэкономит Барсе огромную сумму денег + ещё и сам трансфер может существенно пополнить казну.
Араухо - обойдутся. И он сам не пойдёт, зная его.
Правда там опечатка, скорее всего 500 000 000 ₽
140-170 миллионов, помочь стабилизировать финансовую ситуацию в клубе и реинвестировать в других игроков.
Сам Де Йонг в последнем интервью вроде бы и сказал, что счастлив в Барсе но в то же время не сказал, что точно никуда не уйдет, а намекнул что летом может произойти все что угодно.
максимум будет наверное 150-200, и то, если Глейзеры дадут добро
А можно узнать, какой источник вешал про эту новость?