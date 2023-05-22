11 комментариев

«Манчестер Юнайтед» находится на пороге квалификации в Лигу чемпионов после победы над «Борнмутом» в субботу.

«Красные дьяволы» сейчас занимают четвертое место, опережая «Ливерпуль» на три очка, но при этом имея в запасе еще одну игру.

Одного очка в двух играх (против «Челси» на выезде в четверг или «Фулхэма» дома в воскресенье) хватило бы подопечным Эрика тен Хага, чтобы финишировать в первой четверке.

Это позволяет «Манчестер Юнайтед» сосредоточиться на предстоящем финале Кубка Англии против «Манчестер Сити» на «Уэмбли» 3 июня, поскольку они надеются помешать команде Пепа Гвардиолы завоевать требл.