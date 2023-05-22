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Объяснение: что нужно сделать «МЮ», чтобы обеспечить попадание в ЛЧ

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«Манчестер Юнайтед» находится на пороге квалификации в Лигу чемпионов после победы над «Борнмутом» в субботу.

«Красные дьяволы» сейчас занимают четвертое место, опережая «Ливерпуль» на три очка, но при этом имея в запасе еще одну игру.

Одного очка в двух играх (против «Челси» на выезде в четверг или «Фулхэма» дома в воскресенье) хватило бы подопечным Эрика тен Хага, чтобы финишировать в первой четверке.

Это позволяет «Манчестер Юнайтед» сосредоточиться на предстоящем финале Кубка Англии против «Манчестер Сити» на «Уэмбли» 3 июня, поскольку они надеются помешать команде Пепа Гвардиолы завоевать требл.

11 комментариев

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Кирилл Мирошниченко
Помешают выиграть требл?🤔 Они что уже ЛЧ выйграли? Интер в курсе вообще что происходит?)
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j9k4s6mx67
Может еще Ньюкасл проиграет, и МЮ финиширует 3 им!
+6
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Е.Р.
ГЕНИАЛЬНО!!!
+4
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Уже была статья, что МЮ и Ньюкаслу нужно в двух играх набрать одно очко, чтобы ЛЧ попасть
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Street Fighter
Классное объяснение
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Elik1989
МЮ нужно выиграть оставшиеся 3 матча и минимум на этот сезон будет обеспечен.
+2
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Nick Powell
Так у МЮ же домашние игры только остались,что с Челси,что с Фулхемом
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mannik1987
Не на выезде против Челси, а дома.
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Steppenwolf
Автор, готовься лучше, обе игры Юнайтед дома.
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Adilet Sarbagyshev
Ответ Кирилл Мирошниченко
Помешают выиграть требл?🤔 Они что уже ЛЧ выйграли? Интер в курсе вообще что происходит?)
Никто не говорит, что Сити победил в ЛЧ. Но Сити оформил победу в АПЛ и является фаворитом в обоих финалах. Если МЮ всё-таки возьмёт Кубок Англии то Интеру уже надо будет помешать Сити сделать дубль.
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Adilet Sarbagyshev
Ответ mannik1987
Не на выезде против Челси, а дома.
оба матча на Олд Траффорд.
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