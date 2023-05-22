United Tweets
Блог

«У нас лучший вратарь»: Тен Хаг отреагировал на победу Де Хеа в «Золотой перчатке»

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Футбол Футбол

«Футбол — это игра ошибок, и, конечно, это был очень плохой момент [против «Вест Хэма]», — прокомментировал Эрик тен Хаг после игры с «Борнмутом».

«Мы защищаемся все вместе, и поэтому у нас так много сухих матчей. В конце концов, у нас лучший вратарь, который делает много сейвов. В первом тайме против «Борнмута» он сделал отличный сейв, и во втором тайме незадолго до конца».

Давид де Хеа завоевал «Золотую перчатку», он провел  17 сухих матчей в сезоне.

Алиссон (14), Ник Поуп и Аарон Рэмсдейл (13) идут за Де Хеа.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Малый61
Огромная благодарность Давиду!!!
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mannik1987
Тен Хааг: У нас лучший вратарь, но в следующим году он мне нафиг не нужен.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jordy
Учитывая, что защита МЮ позволяет сопернику создавать у своих ворот в 1,5 раза больше моментов, чем защита того же Сити, а матчей, сыгранных на 0, больше у МЮ, это в первую очередь заслуга именно Де Хеа.
Приз абсолютно заслуженный.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Малый61
100%
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Григорий Шишин
Ощущение, что лучшим должен быть вратарь, пропустивший наименьшее количество голов за турнир.
Но лично я не против Дэвида!)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий