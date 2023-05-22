«У нас лучший вратарь»: Тен Хаг отреагировал на победу Де Хеа в «Золотой перчатке»
«Футбол — это игра ошибок, и, конечно, это был очень плохой момент [против «Вест Хэма]», — прокомментировал Эрик тен Хаг после игры с «Борнмутом».
«Мы защищаемся все вместе, и поэтому у нас так много сухих матчей. В конце концов, у нас лучший вратарь, который делает много сейвов. В первом тайме против «Борнмута» он сделал отличный сейв, и во втором тайме незадолго до конца».
Давид де Хеа завоевал «Золотую перчатку», он провел 17 сухих матчей в сезоне.
Алиссон (14), Ник Поуп и Аарон Рэмсдейл (13) идут за Де Хеа.
Приз абсолютно заслуженный.
Но лично я не против Дэвида!)))