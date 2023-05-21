Лисандро Мартинес получил разрешение вернуться в Аргентину, чтобы продолжить восстановление после перелома плюсневой кости.

Чемпион мира не смог помочь «Манчестер Юнайтед» на финальном отрезке сезона, но, скорее всего, вернется на предсезонную подготовку в июле.

Эрик тен Хаг позволил 25-летнему футболисту провести неделю в своем родном городе Гуалегай, дав ему время навестить семью, пока он продолжает реабилитацию.

Мартинес сломал пятую плюсневую кость правой ноги в матче Лиги Европы с «Севильей» на «Олд Траффорд». Он вернется в Манчестер на следующей неделе.

В его отсутствие в субботу «Юнайтед» обыграл «Борнмут» и укрепил свою позицию в топ-4 АПЛ.