Еженедельные доходы Маркуса Рэшфорда растут, поскольку футболист сборной Англии занимается многочисленными видами бизнеса, помимо футбола.

Всем известно об участии Рэшфорда в благотворительности, но нападающий «МЮ» не только филантроп.

Помимо заявленного заработка в «Юнайтед» в размере 200 000 фунтов в неделю, Рэшфорд также зарабатывает 48 000 фунтов в день на своем бизнесе. Отчеты Регистрационной палаты показали, что за 12 месяцев (до апреля 2022 года) бизнес футболиста принес 17,7 миллиона фунтов, а общая сумма активов составляет 31 миллион фунтов.

Компания MUCS Enterprises, занимающаяся правами на изображение 25-летнего футболиста, особенно преуспела, увеличив свои активы с 9,1 миллиона фунтов до 20,1 миллиона фунтов. Кроме того, жилищный бизнес MUCS Properties получил прибыль в размере 6,5 млн фунтов и теперь имеет активы на сумму 9,7 млн фунтов.

Также известно, что MUCS Investments владела активами на сумму 292 227 фунтов по состоянию на январь 2022 года.

«Маркус — умный парень, и он очень быстро замечает возможности для бизнеса. Его решимость и драйв исходят из его непростого детства. Он хорошо определяет шансы как на поле, так и за его пределами— о чем свидетельствуют его доходы», - The Sun цитирует источник, близкий к футболисту.