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«Он вернулся на скамейку запасных»: Тен Хаг - о недовольстве Марсьяля после замены на Вегорста

Антони Марсьяль Антони Марсьяль
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«Я думаю, что он играл хорошо, он вернулся на скамейку запасных, он в порядке», — сказал Эрик тен Хаг.

Антони Марсьяль ворвался в туннель после того, как его заменили в матче «Манчестер Юнайтед» с «Борнмутом».

Тен Хаг решил снять Марсьяля на 60-й минуте, его заменил Ваут Вегорст. Француз остался с ошеломленным выражением лица, он медленно покинул поле и направился прямо в туннель.

13 комментариев

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Марсьяль не нужен МЮ, продавать его. Часто травмирован и часто чем то не доволен.
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Neron
Кислый, что тут ещё сказать…
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Андрей Тишкович
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Марсьяль не нужен МЮ, продавать его. Часто травмирован и часто чем то не доволен.
Прошлые сезоны про Решфорда также писали
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Ksandvankneshas
Странное время для замены подобрал Тен Хаг: Марсиаль моментом ранее хорошо обыгрался и создал момент, защитник в последний момент спас от гола и выбил на угловой –и тут внезапно замена на Ваута.
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mp3yourhead
Походняк у него канеш просто высший!!!)))
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Ysmail Taganaliev
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Марсьяль не нужен МЮ, продавать его. Часто травмирован и часто чем то не доволен.
Марсьяль легенда. Этот Вегорст и Хаг уроды их надо на выход
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Answer1
Ответ Ksandvankneshas
Странное время для замены подобрал Тен Хаг: Марсиаль моментом ранее хорошо обыгрался и создал момент, защитник в последний момент спас от гола и выбил на угловой –и тут внезапно замена на Ваута.
Ага, при этом Антони и Санчо вообще были никакущие. Единственное, может быть Тен Хаг приберег Марса к Челси? Как бы то ни было, замены Тен Хага по ходу матча не самая сильная его сторона, всегда вызывают много вопросов
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Андрей Тишкович
Может писать захотел хз...
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Steppenwolf
Пусть пересмотрит видео со своей игрой, особенно удары мимо семиметровых с лишним ворот.
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Skifskiy
Странный Марсик.... Неужели нельзя просто выполнять свою работу и быть довольным, что играешь вообще,тем более отыграл не очень, да к тому же неизвестно на какой секунде травмируется. Позитив нужно ловить, и жизнь наладится, и голы придут, и полезен будешь для команды. Ну был же шанс в Севилье, все знают, чем кончилось....
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Borboter
Уже и не припомню когда Марс показывал достойную игру, но справедливости ради в конкретно этом матче он был хорош (даже открывался) удивительно, но в связке с Санчо они смотрелись довольно неплохо
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Joker17
Ответ Андрей Тишкович
Прошлые сезоны про Решфорда также писали
Не надо путать Рэшфорда с Кислым.
Марсьяль действительно 90% времени травмирован/ не в форме/ не в настроении.
Он пришёл в МЮ в 19 лет, сейчас ему уже 27. Надеяться, что он ещё может заиграть на стабильном топ-уровне, довольно наивно
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