13 комментариев

«Он вернулся на скамейку запасных»: Тен Хаг - о недовольстве Марсьяля после замены на Вегорста
«Я думаю, что он играл хорошо, он вернулся на скамейку запасных, он в порядке», — сказал Эрик тен Хаг.
Антони Марсьяль ворвался в туннель после того, как его заменили в матче «Манчестер Юнайтед» с «Борнмутом».
Тен Хаг решил снять Марсьяля на 60-й минуте, его заменил Ваут Вегорст. Француз остался с ошеломленным выражением лица, он медленно покинул поле и направился прямо в туннель.
Марсьяль действительно 90% времени травмирован/ не в форме/ не в настроении.
Он пришёл в МЮ в 19 лет, сейчас ему уже 27. Надеяться, что он ещё может заиграть на стабильном топ-уровне, довольно наивно