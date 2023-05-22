13 комментариев

«Я думаю, что он играл хорошо, он вернулся на скамейку запасных, он в порядке», — сказал Эрик тен Хаг.

Антони Марсьяль ворвался в туннель после того, как его заменили в матче «Манчестер Юнайтед» с «Борнмутом».

Тен Хаг решил снять Марсьяля на 60-й минуте, его заменил Ваут Вегорст. Француз остался с ошеломленным выражением лица, он медленно покинул поле и направился прямо в туннель.