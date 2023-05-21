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Осталось 3 матча: смотрим на календарь «МЮ» до конца сезона 2022/23

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После победы над «Борнмутом» «Манчестер Юнайтед» нужно всего одно очко в двух матчах Премьер-лиги, чтобы финишировать в четверке лучших.

Это не будет самой большой проблемой команды Эрика тен Хага до конца сезона. В финале Кубка Англии им придется противостоять «Манчестер Сити» и помешать Пепу Гвардиоле выиграть дубль или даже требл, если ему покориться Лига чемпионов.

Оставшиеся матчи «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2022/23:

«МЮ» -«Челси» — Премьер-лига, 25 мая

«МЮ» - «Фулхэм» — Премьер-лига, 28 мая

«МЮ» - «Манчестер Сити» («Уэмбли») — Кубок Англии, 3 июня

5 комментариев

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Bad Santa
Содержательный пост :)
+7
0
+7
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Ответ Bad Santa
Содержательный пост :)
Задание было, написать пост)))) автор со своим заданием справился))))
+7
0
+7
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Чёрный тюльпан
Ответ Bad Santa
Содержательный пост :)
Зато Sports благополучно накрутил плюсов от себя, чтобы показатели были хорошими, мол этот блог многие читают, а подобные новости людям нравятся, ну-ну.
+2
0
+2
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Нейтральный критик
Достаточно было перечислить три матча, к чему эта простыня аналитики?
+1
0
+1
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Bad Santa
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Задание было, написать пост)))) автор со своим заданием справился))))
Тема *** раскрыта полностью :)
+1
0
+1
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