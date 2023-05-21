После победы над «Борнмутом» «Манчестер Юнайтед» нужно всего одно очко в двух матчах Премьер-лиги, чтобы финишировать в четверке лучших.

Это не будет самой большой проблемой команды Эрика тен Хага до конца сезона. В финале Кубка Англии им придется противостоять «Манчестер Сити» и помешать Пепу Гвардиоле выиграть дубль или даже требл, если ему покориться Лига чемпионов.

Оставшиеся матчи «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2022/23:

«МЮ» -«Челси» — Премьер-лига, 25 мая

«МЮ» - «Фулхэм» — Премьер-лига, 28 мая

«МЮ» - «Манчестер Сити» («Уэмбли») — Кубок Англии, 3 июня