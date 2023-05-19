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«Возьмите на себя ответственность на поле». Тен Хаг заряжает игроков на решающие матчи сезона

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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«МЮ» в непростом положении: чтобы не вывалиться из топ-4, команде необходимо набрать 5 очков в 3 матчах. В субботу «Юнайтед» сыграет» с «Борнмутом», и вот как Эрик тен Хаг заряжал игроков:

«Борнмут» будет командой, полной энергии. У них есть еще один год в Премьер-лиге, что очень важно... очень важно для них. Отличное выступление, они провели отличный сезон и будут полны энергии.

Мы должны быть готовы к этому. Мы знаем, что нам нужно делать. Мы знаем, что от нас требуется, и мы знаем, что должны победить.

Сосредоточьтесь, зарядитесь энергией и возьмите на себя ответственность на поле».

«МЮ» часто не хватает инстинкта убийцы в больших матчах, они не могут реализовать свои шансы. Однако сейчас это имеет решающее значение.

Ten Hag puts entire Man Utd squad in their place, as culture changing powerplay puts eight stars on notice

3 комментария

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Nick Powell
Думаю там опечатка, МЮ все-таки нужно 6 очков в 3 матчах
+7
0
+7
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Steppenwolf
Надеюсь, подействует.
+1
0
+1
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Александр Калашников
Ответ Nick Powell
Думаю там опечатка, МЮ все-таки нужно 6 очков в 3 матчах
Да автор надеялся что Астон Вилла отбирает очко у Ливерпуля на Энфилде. Нострадамус какой то.
+1
0
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