«МЮ» в непростом положении: чтобы не вывалиться из топ-4, команде необходимо набрать 5 очков в 3 матчах. В субботу «Юнайтед» сыграет» с «Борнмутом», и вот как Эрик тен Хаг заряжал игроков:

«Борнмут» будет командой, полной энергии. У них есть еще один год в Премьер-лиге, что очень важно... очень важно для них. Отличное выступление, они провели отличный сезон и будут полны энергии.

Мы должны быть готовы к этому. Мы знаем, что нам нужно делать. Мы знаем, что от нас требуется, и мы знаем, что должны победить.

Сосредоточьтесь, зарядитесь энергией и возьмите на себя ответственность на поле».

«МЮ» часто не хватает инстинкта убийцы в больших матчах, они не могут реализовать свои шансы. Однако сейчас это имеет решающее значение.