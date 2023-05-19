14 комментариев

Сэр Алекс Фергюсон — единственный тренер, выигравший титул Премьер-лиги три сезона подряд. Он сделал это дважды с 1998/99 по 2000/01, а затем снова с 2006/07 по 2008/09.

Пеп Гвардиола близок к тому, чтобы побить этот рекорд. Босс «Ман Сити» выиграл два подряд в сезонах 2017/18 и 2018/19, прежде чем «Ливерпуль» испортил ему вечеринку, но он собирается сделать три рекорда подряд, с 2019/20 по 2022/23.

«Сити» может завоевать еще один титул в эти выходные: команде Гвардиолы нужно обыграть «Челси», чтобы забрать трофей в воскресенье.

Это будет продолжение периода доминирования «Сити», которые стремятся выиграть свой пятый титул за последние шесть сезонов.