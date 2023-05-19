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Гвардиола приближается к рекорду сэра Алекса Фергюсона в АПЛ

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Сэр Алекс Фергюсон — единственный тренер, выигравший титул Премьер-лиги три сезона подряд. Он сделал это дважды с 1998/99 по 2000/01, а затем снова с 2006/07 по 2008/09.

Пеп Гвардиола близок к тому, чтобы побить этот рекорд. Босс «Ман Сити» выиграл два подряд в сезонах 2017/18 и 2018/19, прежде чем «Ливерпуль» испортил ему вечеринку, но он собирается сделать три рекорда подряд, с 2019/20 по 2022/23.

«Сити» может завоевать еще один титул в эти выходные: команде Гвардиолы нужно обыграть «Челси», чтобы забрать трофей в воскресенье.

Это будет продолжение периода доминирования «Сити», которые стремятся выиграть свой пятый титул за последние шесть сезонов.

14 комментариев

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Андрей Тишкович
Фергюссон четверть века держал клуб на уровне и без арабских денег что тут сравнивать. Гвардьола тренерует в условиях вседозволенности
+15
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anti4ex
Круто, жаль конечно у Сити нет болельщиков
Пустой стадион на играх, да и на каком бы не был МЮ месте все новости и первые страницы газет только о них
+10
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+10
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ertaoz
Ответ Ноябрьский Набат
Да повезло конечно МС с Пепом👌
И с шейхами.
+4
0
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Ответ anti4ex
Круто, жаль конечно у Сити нет болельщиков Пустой стадион на играх, да и на каком бы не был МЮ месте все новости и первые страницы газет только о них
Потому что у МЮ история гораздо богаче, чем у Сити
+3
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ 10ztv
+. фергюссон же побеждал заболотными и кокоринами
У Сэра Алекса состав был смешан звёздными игроками и крепкими середняками плюс игроками из академии, примерно тоже самое можно было видеть у Клоппа. Но у МС состав почти полностью купленный и там игроки не сказать, что прям суперзвёзды, но очень высокого уровня.
+2
0
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Ноябрьский Набат
Да повезло конечно МС с Пепом👌
+1
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romaroman26
Ферги два раза по три делал, Пеп один раз может это сделать, и где он тогда побьет рекорд?
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Golthebest
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Потому что у МЮ история гораздо богаче, чем у Сити
Ну чего же, у сити тоже есть богатая история, и все знают за счёт кого и чего она обогащается по сей день) А если выиграют АПЛ, и ЛЧ, и КА ну что же, это будет очередное доказательство того, что деньги решают если не всё, то очень многое точно. Хотя стоит признать, что приглашение Пепа это был лучший трансфер мс.
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ASSYL AKHANOV
2019/2020 Выиграл Ливерпуль, поэтому не может быть с 2019/2020,а будет с 2020/2021-2022/2023, и то какой это рекорд новый? Он просто повторит, и то один раз! Рекордом тут и не пахнет, если не выиграет в мледующем году конечно же.
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10ztv
Ответ Андрей Тишкович
Фергюссон четверть века держал клуб на уровне и без арабских денег что тут сравнивать. Гвардьола тренерует в условиях вседозволенности
+. фергюссон же побеждал заболотными и кокоринами
+2
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Dmitrij Za
Ответ Андрей Тишкович
Фергюссон четверть века держал клуб на уровне и без арабских денег что тут сравнивать. Гвардьола тренерует в условиях вседозволенности
Но тем не менее у МЮ хватало бабла на рекордные трансферы, Рио, Верон, Руни,RvN,Фелаини. Но кто-то все ж виноват , что мешки с деньгами пришли к соседям, а к нам Глэйзеры
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Alon Raven
Ответ Андрей Тишкович
Фергюссон четверть века держал клуб на уровне и без арабских денег что тут сравнивать. Гвардьола тренерует в условиях вседозволенности
Опять этот бред про арабские деньги.. Основной спонсор у них - IT гигант из Китая. Вот вообще никаким боком не похоже на арабских шейхов. Остальные спонсоры в разы меньше дают денег, так что от шейхов крайне мало идёт и то, что идёт, вполне укладывается в стандартные рамки - Реал столько же получает, а Арсенал год назад даже больше получал. Ещё одна огромная часть прибыли - победы в АПЛ. Чемпионство в АПЛ приносит более чем вдвое больше денег, чем чемпионство в ЛЧ.
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Alon Raven
Ответ ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
У Сэра Алекса состав был смешан звёздными игроками и крепкими середняками плюс игроками из академии, примерно тоже самое можно было видеть у Клоппа. Но у МС состав почти полностью купленный и там игроки не сказать, что прям суперзвёзды, но очень высокого уровня.
Чаво? МС один из лидеров по количеству игроков из академки. Более того, в звёздной пятёрке МС есть воспитанник - его только трасфермарк не особо высоко оценивает, а так он дороже Холанда.
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Ненастоящий Рияд Марез
Ответ ASSYL AKHANOV
2019/2020 Выиграл Ливерпуль, поэтому не может быть с 2019/2020,а будет с 2020/2021-2022/2023, и то какой это рекорд новый? Он просто повторит, и то один раз! Рекордом тут и не пахнет, если не выиграет в мледующем году конечно же.
Согласен, что надо сказать "с 2020/2021 по 2022/2023", но я бы не согласился с твоим замечанием о рекорде. Повторение рекорда - это тоже рекорд! К тому же, выиграть три титула подряд в АПЛ - это не простая задача, и только два тренера в истории смогли это сделать. Давай будем оптимистами и поддержим Гвардиолу в его стремлении достичь величайших высот!
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