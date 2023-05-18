Тен Хага спросили о выходе «Ман Сити» в финал Лиги чемпионов. Эрик ответил первоклассно
На недавней пресс-конференции Тен Хага спросили, что он думает о выходе «Манчестер Сити» в финал Лиги чемпионов и о том стандарте, который установили подопечные Гвардиолы для других клубов.
Тренер не стал отпускать язвительные комментарии о принципиальном сопернике «Юнайтед», голландец переключил внимание на собственную команду:
«Когда видишь этот проект, понимаешь, что в первую очередь важно попасть в Лигу чемпионов. Сегодня я не думаю об установленном ими стандарте, я сосредоточен на следующей игре против «Борнмута». Мы должны победить, чтобы попасть в Лигу чемпионов, все в наших руках. Итак, мы сосредоточены на предстоящих играх, грядущий матч очень важен».
После 35-ти туров в Премьер-лиге «красные дьяволы» расположились на четвертой строчке турнирной таблицы. Подопечные Тен Хага опережают «Ливерпуль» на одно очко, имея еще один матч в запасе.
Впереди у «Юнайтед» еще три встречи в АПЛ, победа в каждой из них подарит «дьяволам» заветную путевку в Лигу чемпионов.
Всех тренеров без исключения будут раздражать подобные вопросы никак не связанные с предстоящей игрой, событием и т.п. Юнайтед завтра играет с Борнмутом - причем тут Сити вообще?
Какой вопрос, такой и ответ
Или для таких острых на ум как ты малейший уход от темы предстающей игры уже событие выделяющееся?