На недавней пресс-конференции Тен Хага спросили, что он думает о выходе «Манчестер Сити» в финал Лиги чемпионов и о том стандарте, который установили подопечные Гвардиолы для других клубов.

Тренер не стал отпускать язвительные комментарии о принципиальном сопернике «Юнайтед», голландец переключил внимание на собственную команду:

«Когда видишь этот проект, понимаешь, что в первую очередь важно попасть в Лигу чемпионов. Сегодня я не думаю об установленном ими стандарте, я сосредоточен на следующей игре против «Борнмута». Мы должны победить, чтобы попасть в Лигу чемпионов, все в наших руках. Итак, мы сосредоточены на предстоящих играх, грядущий матч очень важен».

После 35-ти туров в Премьер-лиге «красные дьяволы» расположились на четвертой строчке турнирной таблицы. Подопечные Тен Хага опережают «Ливерпуль» на одно очко, имея еще один матч в запасе.

Впереди у «Юнайтед» еще три встречи в АПЛ, победа в каждой из них подарит «дьяволам» заветную путевку в Лигу чемпионов.