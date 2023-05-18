United Tweets
Блог

Тен Хага спросили о выходе «Ман Сити» в финал Лиги чемпионов. Эрик ответил первоклассно

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

На недавней пресс-конференции Тен Хага спросили, что он думает о выходе «Манчестер Сити» в финал Лиги чемпионов и о том стандарте, который установили подопечные Гвардиолы для других клубов.

Тренер не стал отпускать язвительные комментарии о принципиальном сопернике «Юнайтед», голландец переключил внимание на собственную команду:

«Когда видишь этот проект, понимаешь, что в первую очередь важно попасть в Лигу чемпионов. Сегодня я не думаю об установленном ими стандарте, я сосредоточен на следующей игре против «Борнмута». Мы должны победить, чтобы попасть в Лигу чемпионов, все в наших руках. Итак, мы сосредоточены на предстоящих играх, грядущий матч очень важен».

После 35-ти туров в Премьер-лиге «красные дьяволы» расположились на четвертой строчке турнирной таблицы. Подопечные Тен Хага опережают «Ливерпуль» на одно очко, имея еще один матч в запасе.

Впереди у «Юнайтед» еще три встречи в АПЛ, победа в каждой из них подарит «дьяволам» заветную путевку в Лигу чемпионов.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SegaYasch
Ответ Евгений Блажес
Как первоклассно…как первоклассник слился, хотя ничего не мешало ответить по существу. Вопрос неплохой.
Видимо такой же первоклассник как ты задавал вопрос
Всех тренеров без исключения будут раздражать подобные вопросы никак не связанные с предстоящей игрой, событием и т.п. Юнайтед завтра играет с Борнмутом - причем тут Сити вообще?
Какой вопрос, такой и ответ
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ksandvankneshas
Ответил в привычном для себя стиле, ничего необычного.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SegaYasch
Ответ Евгений Блажес
Все мысли о предстоящей игре, мы сосредоточены на следующем матче, мы играем против классного соперника бла бла бла. Каждое интервью, практически любого тренера, просто набор банальных фраз в ответ на банальные вопросы. Просто манекены. И любой вопрос вне этой стандартно-заезженной подборки сразу же тупой и бессмысленный 😀 Ну да, куда важнее как тренер в очередной раз похвалит соперника и скажет о предстоящем трудном матче.
И чем же этот вопрос нестандартен и отличается от остальных банальных вопросов? Только тем что он был задан ни к месту и ни ко времени?
Или для таких острых на ум как ты малейший уход от темы предстающей игры уже событие выделяющееся?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нурбек Лесбеков
Ответ Ksandvankneshas
Ответил в привычном для себя стиле, ничего необычного.
Это и есть первокласно! Как по твоему должен был ответить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий