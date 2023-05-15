По словам аргентинского журналиста Гастона Эдуля, Лисандро Мартинес вернется в строй 12 июля.

Около месяца назад центральный защитник «Манчестер Юнайтед» перенес операцию из-за травмы плюсневой кости. С тех пор он был исключен на оставшуюся часть сезона — огромная потеря для Эрика тен Хага.

Сейчас Мартинес хорошо восстанавливается и нацелился на возвращение до того, как «Манчестер Юнайтед» начнет предсезонку.

«Красные дьяволы» сыграют с «Лионом» 19 июля, и это будет наш первый матч летнего тура.