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Возможная дата возвращения Лисандро Мартинеса после операции

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Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
Футбол Футбол

По словам аргентинского журналиста Гастона Эдуля, Лисандро Мартинес вернется в строй 12 июля.

Около месяца назад центральный защитник «Манчестер Юнайтед» перенес операцию из-за травмы плюсневой кости. С тех пор он был исключен на оставшуюся часть сезона — огромная потеря для Эрика тен Хага.

Сейчас Мартинес хорошо восстанавливается и нацелился на возвращение до того, как «Манчестер Юнайтед» начнет предсезонку.

«Красные дьяволы» сыграют с «Лионом» 19 июля, и это будет наш первый матч летнего тура.

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