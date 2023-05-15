Осталось всего около 24 часов до большого полуфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».

Первый матч закончился со счетом 1:1. Кайл Уокер заявил, что «Манчестер Сити» нужна победа, чтобы догнать «Манчестер Юнайтед» за прошлые достижения.

«Вы должны просто посмотреть на то, как работает «Манчестер Юнайтед», и на то, чего они добились за несколько лет», — объяснил Уокер.

«Нас сравнивают с этой командой, они выиграли бесчисленное количество титулов ранее. Мы выиграли пять титулов за шесть лет, надеюсь, сможем взять и ЛЧ.

Завтра у нас будет сильный соперник, которого нужно обойти, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов. Первое, что нужно сделать, это обыграть «Реал», а потом посмотрим, что будет в финале».