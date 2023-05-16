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Эд Вудворд нашел новую работу через год после ухода из «МЮ». Она не связана с футболом

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Эд Вудворд занял должность неисполнительного директора в образовательной киберспортивной компании EStars, сообщает Daily Star.

Новое предприятие Вудворда также финансируется голкипером «Норвич Сити» Тимом Крулом. 35-летний мужчина является членом совета директоров, а это означает, что он будет тесно сотрудничать с Вудвордом.

Это первая официальная должность бывшего исполнительного вице-председателя после ухода из «Манчестер Юнайтед» в феврале прошлого года.

Вудворд провел 16 лет на «Олд Траффорд», отвечая за целый ряд операций, от коммерческих доходов до вопросов на поле.

Хотя он добился коммерческого успеха, фанаты часто ругали Вудворда за провальные трансферы.

2 комментария

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Dm Kznts
его нужно как можно дальше держать от футбола
+4
0
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Чёрный тюльпан
Нехило его провал в МЮ опустил до того, что он будет работать мало того, что на Крула, так ещё и в киберспортивной образовательной компании. Не, понятно, что за киберспортом будущее, а обороты денег там с каждым годом растут, но вряд ли у организаций есть такие деньги, чтобы позволить себе Вудворда. Может он был плох в спортивной составляющей, как управленец, но вот по части финансов и привлечения спонсоров он высококлассный спец. Всё таки работал бухгалтером сперва в PricewaterhouseCoopers (входит в "большую четвёрку" среди консалтинговых и аудиторских компаний), потом вообще стал инвестиционным банкиром в одном из крупнейших банков мира JPMorgan Chse да и бренд МЮ в футболе далеко не самый последний, а скорее даже в тройке сильнейших.
+2
0
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