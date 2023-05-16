Эд Вудворд занял должность неисполнительного директора в образовательной киберспортивной компании EStars, сообщает Daily Star.

Новое предприятие Вудворда также финансируется голкипером «Норвич Сити» Тимом Крулом. 35-летний мужчина является членом совета директоров, а это означает, что он будет тесно сотрудничать с Вудвордом.

Это первая официальная должность бывшего исполнительного вице-председателя после ухода из «Манчестер Юнайтед» в феврале прошлого года.

Вудворд провел 16 лет на «Олд Траффорд», отвечая за целый ряд операций, от коммерческих доходов до вопросов на поле.

Хотя он добился коммерческого успеха, фанаты часто ругали Вудворда за провальные трансферы.