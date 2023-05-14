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Знак признания! ✨ «Манчестер Юнайтед» хочет значительно повысить зарплату игроку, для которого этот сезон в АПЛ был дебютным

Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
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И кто скажет, что не заслужил?

Лисандро Мартинес настолько успешно провел свой дебютный сезон в «Манчестер Юнайтед», что «красные дьяволы» готовы значительно повысить зарплату аргентинца.

Когда аргентинец только перешел в Премьер-лигу, на него вылилась тонна критики от болельщиков и экспертов, которые считали, что у Мартинеса слишком маленький рост, чтобы добиться успеха в Англии. Однако он быстро заставил их изменить свое мнение, зарекомендовав себя как одного из лучших защитников в АПЛ, и за это его решили вознаградить.

«Юнайтед» подписал Лисандро из «Аякса» за 60 миллионов фунтов стерлингов, а его зарплата на «Олд Траффорд» составляет 120 000 фунтов в неделю. Но все изменится со следующего сезона, так как руководство «МЮ», по информации от The Mirror, хочет увеличить его заработок на 50 000 фунтов.

Сообщается, что Эрик тен Хаг с радостью поддержал эту идею — тренер видит в этом способ показать, насколько важен Мартинес для команды.

Этот сезон для Мартинеса уже завершен, поскольку в середине апреля в домашнем матче с «Севильей» он получил травму, которая не позволит вернуться на поле в ближайшие недели. Наверняка, как только начнется новый розыгрыш Премьер-лиги, он вернется с удвоенным энтузиазмом и поможет команде в борьбе за титулы.

3 комментария

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Muni Klar
заслужил, с ним команда уверен в защите.
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+4
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Ksandvankneshas
Куда спешить? Только контракт на пять лет подписали прошлым летом. МЮ бросается из крайности в крайность: то тянут до последнего, то вот так.
0
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Чёрный тюльпан
С какой целью? У него контракт не через год заканчивается, чтобы продлять. За 120 тыс. поиграет ещё, а потом можно и новый контракт дать с повышением. Такое ощущение, что дело Вудворда живёт, бестолково раздуваем зарплатную ведомость.
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