И кто скажет, что не заслужил?

Лисандро Мартинес настолько успешно провел свой дебютный сезон в «Манчестер Юнайтед», что «красные дьяволы» готовы значительно повысить зарплату аргентинца.

Когда аргентинец только перешел в Премьер-лигу, на него вылилась тонна критики от болельщиков и экспертов, которые считали, что у Мартинеса слишком маленький рост, чтобы добиться успеха в Англии. Однако он быстро заставил их изменить свое мнение, зарекомендовав себя как одного из лучших защитников в АПЛ, и за это его решили вознаградить.

«Юнайтед» подписал Лисандро из «Аякса» за 60 миллионов фунтов стерлингов, а его зарплата на «Олд Траффорд» составляет 120 000 фунтов в неделю. Но все изменится со следующего сезона, так как руководство «МЮ», по информации от The Mirror, хочет увеличить его заработок на 50 000 фунтов.

Сообщается, что Эрик тен Хаг с радостью поддержал эту идею — тренер видит в этом способ показать, насколько важен Мартинес для команды.

Этот сезон для Мартинеса уже завершен, поскольку в середине апреля в домашнем матче с «Севильей» он получил травму, которая не позволит вернуться на поле в ближайшие недели. Наверняка, как только начнется новый розыгрыш Премьер-лиги, он вернется с удвоенным энтузиазмом и поможет команде в борьбе за титулы.