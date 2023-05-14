Тен Хаг поделился тревожными новостями о состоянии Рэшфорда
После победы «МЮ» над «Вулверхэмптоном» Тен Хага спросили о состоянии Рэшфорда, который пропустил встречу с «волками».
Ответ тренера звучит неутешительно:
«Не могу сказать о его состоянии прямо сейчас. Но Маркус недоступен, поэтому сейчас нам нужно сосредоточиться на игроках, которые находятся в строю. Пока я не могу сказать, как долго Рэшфорд будет отсутствовать, но повторюсь, в данный момент мне нужно сфокусироваться на другом.
Конечно, я надеюсь, что он скоро вернется в строй. Я уверен, что для этого Маркус сделает все, что только можно сделать. Медицинский персонал усердно работает над его выздоровлением».
«Красным дьяволам» осталось провести три матча в АПЛ до окончания сезона, потеря Рэшфорда, безусловно, станет серьезным ударом для команды. Маркус – лучший бомбардир «Юнайтед» в этом сезоне, англичанин забил 29 голов во всех соревнованиях.
После 35-ти туров «МЮ» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.
Пожелаем Маркусу скорейшего выздоровления!
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