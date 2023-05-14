После победы «МЮ» над «Вулверхэмптоном» Тен Хага спросили о состоянии Рэшфорда, который пропустил встречу с «волками».

Ответ тренера звучит неутешительно:

«Не могу сказать о его состоянии прямо сейчас. Но Маркус недоступен, поэтому сейчас нам нужно сосредоточиться на игроках, которые находятся в строю. Пока я не могу сказать, как долго Рэшфорд будет отсутствовать, но повторюсь, в данный момент мне нужно сфокусироваться на другом.

Конечно, я надеюсь, что он скоро вернется в строй. Я уверен, что для этого Маркус сделает все, что только можно сделать. Медицинский персонал усердно работает над его выздоровлением».

«Красным дьяволам» осталось провести три матча в АПЛ до окончания сезона, потеря Рэшфорда, безусловно, станет серьезным ударом для команды. Маркус – лучший бомбардир «Юнайтед» в этом сезоне, англичанин забил 29 голов во всех соревнованиях.

После 35-ти туров «МЮ» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

Пожелаем Маркусу скорейшего выздоровления!