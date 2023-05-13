Эрик тен Хаг говорит, что вратарь «Вулверхэмптона» Дэниел Бентли был создан игроками «Манчестер Юнайтед» в образе лучшего игрока матча.

«Мы упустили отличные возможности. И снова мы делаем вратаря соперника лучшим игроком матча», - сказал он.

«И так часто бывает! Нам нужно быть более рассудительными, и тогда игры будут более легкими, но я, конечно, доволен сегодняшним результатом».

Бентли получил свой первый старт в составе «Волков», Жосе Са был на скамейке запасных, и ответил впечатляющей игрой, несмотря на поражение его команды со счетом 0:2.

29-летний игрок присоединился к клубу из «Бристоль Сити» в январе.