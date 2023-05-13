Неожиданный поворот.

Из-за травмы Маркуса Рэшфорда в основе на сегодняшнюю игру против «Вулверхэмптона» вышел Антони Марсьяль. Отряд Эрика тен Хага не заметил потери бойца и победил со счетом 2:0, причем один из голов после чудесной комбинации забил как раз француз.

В послематчевом интервью у одноклубника Марсьяля Бруну Фернандеша было явно хорошее настроение, потому на вопрос о первом забитом голе, который как раз соорудил француз, он сказал следующее: «Я знал, что он забьет сегодня, потому что он постригся у моего парикмахера».

Получается, что португалец ассистирует товарищу не только на поле, но и за его пределами. Неплохой ассист, Бруну!

Как думаете, кому следует следующему сходить к барберу Бруну Фернандеша? Пишите в комментариях.