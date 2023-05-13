United Tweets
Блог

Бруну Фернандеш раскрыл причину гола Марсьяля. Хоть игрок и забил ногой, но связана она с волосами

Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Антони Марсьяль Антони Марсьяль
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Неожиданный поворот.

Из-за травмы Маркуса Рэшфорда в основе на сегодняшнюю игру против «Вулверхэмптона» вышел Антони Марсьяль. Отряд Эрика тен Хага не заметил потери бойца и победил со счетом 2:0, причем один из голов после чудесной комбинации забил как раз француз.

В послематчевом интервью у одноклубника Марсьяля Бруну Фернандеша было явно хорошее настроение, потому на вопрос о первом забитом голе, который как раз соорудил француз, он сказал следующее: «Я знал, что он забьет сегодня, потому что он постригся у моего парикмахера».

Получается, что португалец ассистирует товарищу не только на поле, но и за его пределами. Неплохой ассист, Бруну!

Как думаете, кому следует следующему сходить к барберу Бруну Фернандеша? Пишите в комментариях.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Совесть Черданцева
Бруну, Гол, волосы....
Что-то знакомое
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ksandvankneshas
Раньше, видимо, у парикмахера Погба стригся.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Frenkiee
Новая прическа помогла забыть гол но не поможет остаться в Манчестер в след. сезоне
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AJIewka Enjoy!
старый барбер Марсика "- не понял щас"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Malik Seferbekov
Магу своди на лысо обрить,чтобы не забивал больше в свои ))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Повторил Роналду что ли ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий