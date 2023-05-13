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🤪У статуй Мане и Роналду появился серьезный конкурент. В Гданьске нашли восковую фигуру Руни

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Неизвестно, чем вдохновлялся автор.

С современными статуями футболистов происходит что-то невообразимое. Можно было бы подумать, что таково современное искусство, однако ее авторы считают, что работают в стиле реализм.

Наиболее неудачные попытки воспроизвести вид игроков были у Криштиану Роналду и Садьо Мане. Были и хорошие примеры − статуя Бобби Мура возле «Уэмбли».

В основном получается то, что стыдно показать общественности. К Роналду, Мане и другим действующий и экс-игрокам присоединился форвард сборной Англии и «Юнайтед».

Один из болельщиков увидел нынешнего тренера «Ди Си Юнайтед» из MLS в музее восковых фигур в польском Гданьске. Она настолько плоха, что быстро стала вирусной.

Болельщики в комментариях попытались определить, о ком думал автор восковой фигуры, когда делал Уэйна Руни.

💭 Похож на тренера какой-то воскресной лиги, игроки которой всегда повторяют: «Раньше он играл в АПЛ, но выпивка его испортила».

💭 Если бы меня попросили нарисовать польского Руни, то он бы выглядел именно так.

💭 Парни, это же Арчи Гемилл [легендарный игрок сборной Шотландии].

💭 Искренне думал, что это Жан Люк Пикар из «Стар Трека».

А кого вам напомнила восковая фигура Уэйна Руни из музея Гданьска? Пишите в комментариях.

1 комментарий

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Кирилл Мирошниченко
🤣ска на алкаша похож, который возле каждого магазина копейки клянчит,мол на дорогу не хватает))
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