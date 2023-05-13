😱😱😱 «МЮ» разыграл дикую комбинацию в центре поля и открыл счет. Марсьяль не забивал восемь матчей!
В рамках 36-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимает на своем поле «Вулверхэмптон».
Манкунианцы открыли счет уже на 32-й минуте матча, благодаря потрясающей комбинации, начатой в центре поля.
Началось все с безобидной передачи в районе центрального круга.
Бруну сразу отдал мяч свободному Антони.
Тот вернул его и сразу пустился в забег.
А где же защитники?
Передача на Марсьяля и гол в пустые ворота.
Все просто.
Отметим, что Марсьяль не забивал за «МЮ» больше месяца, доведя свою безголевую серию до восьми матчей.
Матч продолжается в эти минуты. Первый тайм закончился - впереди «МЮ», 1:0.
1 комментарий