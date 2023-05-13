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😱😱😱 «МЮ» разыграл дикую комбинацию в центре поля и открыл счет. Марсьяль не забивал восемь матчей!

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В рамках 36-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимает на своем поле «Вулверхэмптон».

Манкунианцы открыли счет уже на 32-й минуте матча, благодаря потрясающей комбинации, начатой в центре поля.

Началось все с безобидной передачи в районе центрального круга.

Бруну сразу отдал мяч свободному Антони.

Тот вернул его и сразу пустился в забег.

А где же защитники?

Передача на Марсьяля и гол в пустые ворота.

Все просто.

Отметим, что Марсьяль не забивал за «МЮ» больше месяца, доведя свою безголевую серию до восьми матчей.

Матч продолжается в эти минуты. Первый тайм закончился - впереди «МЮ», 1:0.

1 комментарий

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Волосатый Гонсалес
вот такой МЮ хочется видеть всегда, только реализацию бы подкачать
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