В рамках 36-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимает на своем поле «Вулверхэмптон».

Манкунианцы открыли счет уже на 32-й минуте матча, благодаря потрясающей комбинации, начатой в центре поля.

Началось все с безобидной передачи в районе центрального круга.

Бруну сразу отдал мяч свободному Антони.

Тот вернул его и сразу пустился в забег.

А где же защитники?

Передача на Марсьяля и гол в пустые ворота.

Все просто.

Отметим, что Марсьяль не забивал за «МЮ» больше месяца, доведя свою безголевую серию до восьми матчей.

Матч продолжается в эти минуты. Первый тайм закончился - впереди «МЮ», 1:0.