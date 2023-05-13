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«МЮ» может пролететь мимо ЛЧ второй раз подряд – как это отразится на сделке с Adidas?

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Место «Ман Юнайтед» в Лиге чемпионов зависит только от них – в настоящее время команда идет на четвертом месте, но всего на одно очко выше «Ливерпуля» и матчем в запасе. Если «МЮ» не выиграет оставшиеся матчи, клуб рискует потерять не только место в ЛЧ.

В случае, если «Ман Юнайтед» пропустит еще один сезон Лиги чемпионов, это повлияет на сделку с Adidas, подтверждает The Athletic.

Десятилетнее соглашение, подписанное между Adidas и «Ман Юнайтед» в 2015-м, включает в себя пункт о неучастии в Лиге чемпионов.

Man United players 'fight for futures' after Europa League exit | The Guardian Nigeria News - Nigeria and World News — Sport — The Guardian Nigeria News – Nigeria and World News

Клуб получает от Adidas 75 миллионов фунтов стерлингов в год. Однако эта сумма будет сокращена на 30 процентов, если команда не будет участвовать в Лиге чемпионов два сезона подряд.

В прошлом сезоне «МЮ» финишировал вне топ-4, и если это повторится, ежегодная выплата от Adidas снизится до 52,5 миллионов фунтов стерлингов.

Характер контракта таков, что сокращение выплат не произойдет сразу. Оно будет распределено на весь срок действия договора, который истекает в сезоне-2024/25.

2 комментария

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Руслан Чесебиев
Однако стимул 🤔
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red hikkikomori
кто носит фирму Адидас, тот настоящий...
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