В сети появилось изображение домашней формы «Юнайтед» в предстоящем сезоне.

«Манчестер Юнайтед» и adidas продолжат свое партнерство в сезоне 2023/24. Принт ланкастерской красной розы и изображение элементов моста Траффорд-Роуд на воротнике – способ отдать дань уважения Манчестеру.

Ожидается, что новая домашняя форма «Манчестер Юнайтед» на будущий сезон появится в продаже летом 2023 года, клуб собирается представить ее в своем последнем домашнем матче текущего сезона.

Новая домашняя форма похожа на версию 1990-92 годов:

Adidas также разработал комплект гостевой и третьей формы команды: