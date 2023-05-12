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👕 Появились кадры новой домашней формы «МЮ» на сезон 2023/24

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

В сети появилось изображение домашней формы «Юнайтед» в предстоящем сезоне.

«Манчестер Юнайтед» и adidas продолжат свое партнерство в сезоне 2023/24. Принт ланкастерской красной розы и изображение элементов моста Траффорд-Роуд на воротнике – способ отдать дань уважения Манчестеру.

Ожидается, что новая домашняя форма «Манчестер Юнайтед» на будущий сезон появится в продаже летом 2023 года, клуб собирается представить ее в своем последнем домашнем матче текущего сезона.

Новая домашняя форма похожа на версию 1990-92 годов: 

Adidas также разработал комплект гостевой и третьей формы команды:

4 комментария

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SERYOGA K
Адик как обычно, ничего нового и креативного не придумал
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Спартак Уокер
Красивая
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Alex Legend
Не совсем понятен абзац про разработанную гостевую форму и прикреплённые фотки Фан Биссаки в третьей форме 20/21 и фотка Шнейдерлина из 2015-го.
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KozlikX
Ответ SERYOGA K
Адик как обычно, ничего нового и креативного не придумал
так же как и Найк, но ради денег можно и потерпеть
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