👕 Появились кадры новой домашней формы «МЮ» на сезон 2023/24
В сети появилось изображение домашней формы «Юнайтед» в предстоящем сезоне.
«Манчестер Юнайтед» и adidas продолжат свое партнерство в сезоне 2023/24. Принт ланкастерской красной розы и изображение элементов моста Траффорд-Роуд на воротнике – способ отдать дань уважения Манчестеру.
Ожидается, что новая домашняя форма «Манчестер Юнайтед» на будущий сезон появится в продаже летом 2023 года, клуб собирается представить ее в своем последнем домашнем матче текущего сезона.
Новая домашняя форма похожа на версию 1990-92 годов:
Adidas также разработал комплект гостевой и третьей формы команды:
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