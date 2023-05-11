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«Мы хотим играть в Лиге чемпионов»: Фернандеш рассказал о целях «МЮ»

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Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Футбол Футбол

В интервью Sky Sports Фернандеш порассуждал над успехами «Юнайтед» в этом сезоне.

Бруну заявил, что «красные дьяволы» заслужили выступать в главном клубном турнире Европы:

«Мы хотим играть в Лиге чемпионов. Этот клуб заслуживает этого, этот клуб должен играть в Лиге чемпионов. Я думаю, что и наши игроки заслужили выступать на самом высоком уровне, потому что у нас отличная команда, которая проделала прекрасную работу в этом сезоне, когда никто не думал, что «Манчестер Юнайтед» сможет бороться за попадание в четверку лучших.

Мы знаем, что сейчас все говорят: «О, «Манчестер Юнайтед» когда-то был великолепен». Но я помню, как в начале сезона никто даже не думал, что в конце сезона наша команда попадет в топ-6 АПЛ. Но мы знали, что могли туда попасть, сейчас мы знаем, что могли бы подняться еще выше».

Фернандеш продолжил:

«У нас были некоторые трудности, именно поэтому мы находимся в положении, когда нам необходимо бороться за попадание в четверку лучших, а не за что-то большее. Но я думаю, что скоро этот клуб, эти игроки будут ставить перед собой гораздо большие цели».

В трех из последних четырех матчей АПЛ «красные дьяволы» потеряли очки, что позволило «Ливерпулю» ближе подобраться к четвертому месту, на котором пока расположился «Юнайтед». Но у команды Тен Хага есть еще один матч в запасе.

Впереди у «МЮ» еще четыре игры в Премьер-лиге, а также финал Кубка Англии против соседей из Манчестера.

Сбудется ли предсказание Бруну? На каком месте финишируют «дьяволы» в этом сезоне?

1 комментарий

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Чёрный тюльпан
Хотеть маловато, нужно довести начатое до логического завершения, а не сливаться в конце сезона, отпуская всё на самотёк.
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