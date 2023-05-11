United Tweets
Блог

«Результаты были недостаточно хорошими». Дуайт Йорк уверен, что тен Хаг справляется хуже Сульшера

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Все дело в АПЛ.

Легенда «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк уверен, что Эрик тен Хаг заслужил критику из-за количества поражений, перенесенных в этом сезоне.

Несмотря на то, что манкунианцы занимают четвертое место в турнирной таблице, они девять раз проиграли в Премьер-лиге. Оле-Гуннар Сульшер показал лучший результат, проиграв восемь матчей в 2019/20 и шесть — в 20/21.

В интервью King Casino Bonus Йорк сказал:

«Эрик тен Хаг, проиграв девять матчей в Премьер-лиге, действительно вызывает некоторые вопросы. Если вы тренер «Манчестер Юнайтед», вас всегда будут тщательно проверять на наличие мелких ошибок. Здесь негде спрятаться. У Оле-Гуннара Сульшера был лучший результат, чем у тен Хага, когда он руководил клубом. «Манчестер Юнайтед» дошел до финала Кубка Англии, выиграл Кубок лиги и далеко продвинулся в Лиге Европы, так что это прогресс, но тен Хаг проиграл больше игр в Премьер-лиге, чем Сульшер в сезонах 2019/20 и 2020/21, и об этом нужно говорить.

Результаты в этом сезоне были недостаточно хорошими, «Манчестер Юнайтед» постоянно оглядывается через плечо и отчаянно пытается удержаться на четвертом месте, я не уверен, что клуб хочет этого».

Если смотреть на цифры, с Йорком действительно сложно поспорить, однако это все же первый сезон тен Хага во главе команды, у него не было возможности подписать много игроков и создать глубину состава, что было очень заметно, когда травмировались ключевые футболисты.

Также в декабре прошел чемпионат мира в Катаре, на котором большая часть игроков выступала в составе сборных.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Ярошенко
Когда побеждал, все хвалили, теперь наоборот, а по сути команда играет без основных цз и без чистого нападающего, а текущие стали просто руинить, поэтому моменты есть, реализации нет, как и результата. После летнего окна все увидим
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ахма Начоо
Вызывает вопросы не Эрик а состав и спортивный директор который формирует этот состав. Нет топ нападающего, достойное замены Кази, Варану, Эриксону, Мартинесу просто нет, единственная радость Забитцер он действительно хорош и как подмена Бруно и в целом как игрок!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диер Ташкент
Люблю ОГС, всячески его поддерживал. Но с ним команда не умела играть в доминирование, даже с середняками. Были много ничьи 12,11 в лучшие сезоны ОГС. Побед 18, 21. У Тен Хага ровно на половину меньше ничьи, побед уже 19. Первый сезон, адаптация, тяжёлый график, травмы и дисквалификация ключевых игроков...
Для меня, наоборот, результаты первого сезона Тен Хага лучше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий