Все дело в АПЛ.

Легенда «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк уверен, что Эрик тен Хаг заслужил критику из-за количества поражений, перенесенных в этом сезоне.

Несмотря на то, что манкунианцы занимают четвертое место в турнирной таблице, они девять раз проиграли в Премьер-лиге. Оле-Гуннар Сульшер показал лучший результат, проиграв восемь матчей в 2019/20 и шесть — в 20/21.

В интервью King Casino Bonus Йорк сказал:

«Эрик тен Хаг, проиграв девять матчей в Премьер-лиге, действительно вызывает некоторые вопросы. Если вы тренер «Манчестер Юнайтед», вас всегда будут тщательно проверять на наличие мелких ошибок. Здесь негде спрятаться. У Оле-Гуннара Сульшера был лучший результат, чем у тен Хага, когда он руководил клубом. «Манчестер Юнайтед» дошел до финала Кубка Англии, выиграл Кубок лиги и далеко продвинулся в Лиге Европы, так что это прогресс, но тен Хаг проиграл больше игр в Премьер-лиге, чем Сульшер в сезонах 2019/20 и 2020/21, и об этом нужно говорить.

Результаты в этом сезоне были недостаточно хорошими, «Манчестер Юнайтед» постоянно оглядывается через плечо и отчаянно пытается удержаться на четвертом месте, я не уверен, что клуб хочет этого».

Если смотреть на цифры, с Йорком действительно сложно поспорить, однако это все же первый сезон тен Хага во главе команды, у него не было возможности подписать много игроков и создать глубину состава, что было очень заметно, когда травмировались ключевые футболисты.

Также в декабре прошел чемпионат мира в Катаре, на котором большая часть игроков выступала в составе сборных.