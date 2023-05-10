Кейна заждались на «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» испытывает серьезные сложности с реализацией моментов в большинстве игр этого сезона, поэтому команде необходим надежный и опытный форвард.

Под руководством Эрика тен Хага позицию девятки занимали Маркус Рэшфорд и Ваут Вегорст, пока Антони Марсьяль восстанавливался после травмы. Однако англичанин лучше играет на флангах, а нидерландец в основном известен своим прессингом и работой без мяча, а не голами.

Журналист The Athletic Лори Уитвелл опубликовал пугающую статистику, которая доказывает, что манкуниацы просто обязаны подписать нападающего летом.

В этом сезоне «красные дьяволы» создали 72 голевых момента в Премьер-лиге. Это больше, чем у «Арсенала» (69), который на данный момент является единственным конкурентом «Манчестер Сити».

Однако у «Манчестер Юнайтед» всего 49 голов в лиге в этом сезоне — на 34 меньше, чем у «Арсенала», занимающего второе место по результативности (83) в лиге.

Если летом к команде тен Хага не присоединится топовый форвард, то «Манчестер Юнайтед» наверняка вновь ждет борьба только за топ-4.