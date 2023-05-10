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Такое не проигнорируешь. Пугающая статистика, которая демонстрирует, как сильно «Манчестер Юнайтед» нужен форвард

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Кейна заждались на «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» испытывает серьезные сложности с реализацией моментов в большинстве игр этого сезона, поэтому команде необходим надежный и опытный форвард.

Под руководством Эрика тен Хага позицию девятки занимали Маркус Рэшфорд и Ваут Вегорст, пока Антони Марсьяль восстанавливался после травмы. Однако англичанин лучше играет на флангах, а нидерландец в основном известен своим прессингом и работой без мяча, а не голами.

Журналист The Athletic Лори Уитвелл опубликовал пугающую статистику, которая доказывает, что манкуниацы просто обязаны подписать нападающего летом.

В этом сезоне «красные дьяволы» создали 72 голевых момента в Премьер-лиге. Это больше, чем у «Арсенала» (69), который на данный момент является единственным конкурентом «Манчестер Сити».

Однако у «Манчестер Юнайтед» всего 49 голов в лиге в этом сезоне — на 34 меньше, чем у «Арсенала», занимающего второе место по результативности (83) в лиге.

Если летом к команде тен Хага не присоединится топовый форвард, то «Манчестер Юнайтед» наверняка вновь ждет борьба только за топ-4.

5 комментариев

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Iamliam
ахаха Вегорста по идее же для этого и покупали. Помню как расхваливали этот трансфер, за копейки взяли финалиста ЧМ) А по итогу владельцы просто решили сэкономить и рискуют теперь не попасть в ЛЧ.
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Pavel Harriss
побольше "вегорстов" и все будет отлично
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City!
А Рэшфорд не форвард?
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Ya Tolik
Ответ City!
А Рэшфорд не форвард?
Играет слева, и лучший футбол показывает слева. Нужен центр форвард, стервятник уровня Осимхена.
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Павел Ларичев
Ответ Iamliam
ахаха Вегорста по идее же для этого и покупали. Помню как расхваливали этот трансфер, за копейки взяли финалиста ЧМ) А по итогу владельцы просто решили сэкономить и рискуют теперь не попасть в ЛЧ.
Вегорста не покупали, а взяли в аренду. Это во-первых.
А во-вторых, какие топ-форварды были доступны зимой?
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