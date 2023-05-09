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Бруну — машина для генерации моментов. Он отдал просто невероятное количество передач под удар 💥

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Несокрушимый гений.

Бруну Фернандеш всегда являлся одним из наиболее важных игроков «Манчестер Юнайтед», а под руководством Эрика тен Хага его роль команде cтала еще больше.

Португалец пропустил лишь два матча в этом сезоне из-за перебора желтых карточек, в остальное время он регулярно выходит в стартовом составе, даже если за два дня до этого его сфотографировали на костылях.

Кроме своей стабильности, Бруну славится своим потрясающим видением поля, которое позволяет ему генерировать значительно больше моментов, чем его коллеги по Премьер-лиге. И это качество сделало связку Фернандеш + Рэшфорд самой опасной в этом сезоне.

Этот дуэт на двоих создал 36 моментов, и за большую часть из них ответственен португальский полузащитник — он отдал 33 передачи под удар Маркуса. Никто не смог даже приблизиться к его результату.

По общему количеству созданных моментов за весь сезон (103) Бруну тоже лидирует, притом не только в АПЛ, но во всех топ-5 лигах.

К сожалению, далеко не все возможности конвертируются в голы, тогда бы полузащитник «красных дьяволов» был первым по сделанным ассистам, однако в этом розыгрыше Премьер-лиги у него их всего 7.

Кажется, Фернандешу явно не достает топ-форварда, который мог бы реализовать все эти моменты. Именно такую задачу «Манчестер Юнайтед» поставил себе на ближайшее трансферное окно, и в его круг интересов входят Харри Кейн, Виктор Осимхен и Рандаль Коло-Муани.

6 комментариев

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romaroman26
Ответ Hella black
Бруну Фернандеш плюс/минус на одном уровне с КДБ
Только об этом не модно говорить. Даже комментов под хвалебным постом о бруно мало.
+5
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Hella black
Бруну Фернандеш плюс/минус на одном уровне с КДБ
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-1
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Алекс Май
Вот только бить толком ни кто не может. У МЮ очень мало забитых мячей. Если хотим быть первыми, то надо реализацию поднять.
Типа... Забейте сколько сможете, а мы сколько захотим.
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romaroman26
Ответ Hella black
Бруну Фернандеш плюс/минус на одном уровне с КДБ
Хвататет же еще ума некоторым Эдегора(проведшего вообще один сезон на топ уровне) ставить выше бруно.
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Romuliq
Ответ Hella black
Бруну Фернандеш плюс/минус на одном уровне с КДБ
Ментально разный уровень
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Borboter
Ответ Hella black
Бруну Фернандеш плюс/минус на одном уровне с КДБ
Этот минус видно с орбиты плутона
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