«Брайтон» был вчера уничтожен «Эвертоном» со счетом 5:1 в матче 35-го тура АПЛ.

Болельщики «Манчестер Юнайтед» в шоке от того, с какой легкостью ливерпульцы обыграли чаек, вспоминая недавнее поражение собственной команды.

💭 Smacksmashen: «Мы не могли забить им за 3 часа, а «Эвертон» тратит на это 30 секунд. Все потуги «Юнайтед» бессмысленны».

💭 Allen: «Как мы умудрились проиграть им? Я ошеломлен».

💭 AlternativeMUFC: «Смотреть, как «Эвертон» громит их дома, всего через три дня после того, как мы им проиграли, это чертовски удручающе».

💭 MaddyMcCloud: «Все здесь обвиняют Де Хеа, в то время как «Эвертон» забивает «Брайтону» 5 мячей. Проблема «Юнайтед» это ГОЛЫ».

💭 Niamhutd: «Если бы Антони реализовал свой шанс против «Брайтона», как это сделал «Эвертон» в начале игры, то это было бы так же и для нас. Чем раньше люди поймут, что наша проблема заключается в забитых мячей, тем лучше».

💭 Zainab: «Если кто-то смотрел эту игру сегодня, то заметил, что все игроки, которые участвовали в этих матчах, пылали страстью и энергией».