7 комментариев

Выступая на своей послематчевой пресс-конференции в «Вест Хэме», Эрик тен Хаг сказал:

«Ничего не изменилось, мы могли бы лишь облегчить попадание в топ-4.

Нам нужны три победы в четырех играх, так что все в наших руках, и мы должны верить».

Он добавил: «Но дело не в «Ливерпуле», а в нас, посмотрите на таблицу, все в наших руках.

Если мы покажем нашу игру, то выиграем все игры, поэтому нам не нужно смотреть на других — мы должны смотреть на себя и находить способ победить».

«Манчестер Юнайтед» в настоящее время занимает четвертое место с 63 очками в 34 играх, отставая от «Ньюкасла» на два. «Ливерпуль» всего на одно очко отстает от первой четверки, хотя и сыграл на игру больше.