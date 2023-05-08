7 комментариев

«Ничего не изменилось»: Тен Хаг анализирует, как «Манчестер Юнайтед» может выйти в Лигу чемпионов
Выступая на своей послематчевой пресс-конференции в «Вест Хэме», Эрик тен Хаг сказал:
«Ничего не изменилось, мы могли бы лишь облегчить попадание в топ-4.
Нам нужны три победы в четырех играх, так что все в наших руках, и мы должны верить».
Он добавил: «Но дело не в «Ливерпуле», а в нас, посмотрите на таблицу, все в наших руках.
Если мы покажем нашу игру, то выиграем все игры, поэтому нам не нужно смотреть на других — мы должны смотреть на себя и находить способ победить».
«Манчестер Юнайтед» в настоящее время занимает четвертое место с 63 очками в 34 играх, отставая от «Ньюкасла» на два. «Ливерпуль» всего на одно очко отстает от первой четверки, хотя и сыграл на игру больше.
Не нужно настолько уж драматизировать. Первый тайм был хорош, если брать в расчет количество созданных моментов. Другое дело конечно, то что МЮ очередной раз их не реализовывает:(
ВэстХэм даже не прессинговал и не оборонялся. Они просто стояли на местах. У наших защитников 15 метров свободного пространства - они пасуют назад. Полузащита без движений, без забеганий и открываний. Верховые пасы на нападение при том что соперник на голову выше. Это лучший первый тайм?