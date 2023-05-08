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«Ничего не изменилось»: Тен Хаг анализирует, как «Манчестер Юнайтед» может выйти в Лигу чемпионов

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Выступая на своей послематчевой пресс-конференции в «Вест Хэме», Эрик тен Хаг сказал:

«Ничего не изменилось, мы могли бы лишь облегчить попадание в топ-4.

Нам нужны три победы в четырех играх, так что все в наших руках, и мы должны верить».

Он добавил: «Но дело не в «Ливерпуле», а в нас, посмотрите на таблицу, все в наших руках.

Если мы покажем нашу игру, то выиграем все игры, поэтому нам не нужно смотреть на других — мы должны смотреть на себя и находить способ победить».

«Манчестер Юнайтед» в настоящее время занимает четвертое место с 63 очками в 34 играх, отставая от «Ньюкасла» на два. «Ливерпуль» всего на одно очко отстает от первой четверки, хотя и сыграл на игру больше.

7 комментариев

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Слава Мельников
Ответ Nick Powell
В том то и дело, Эрик,что дело в вас, матч только начался с Вест Хэмом, но уже было видно, что на победу рассчитывать не стоит, команда выглядела ужасно и проиграть такому ВХ это позор, судя по игре МЮ в последние матчи, надежда на ЛЧ только в том, что Ливерпуль случайно оступится.
Скажите, когда в начале матча это было виднее? Когда три раза подряд мяч проходил в сантиметрах от штанги, или когда два раза попадал мяч в штангу?
Не нужно настолько уж драматизировать. Первый тайм был хорош, если брать в расчет количество созданных моментов. Другое дело конечно, то что МЮ очередной раз их не реализовывает:(
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Леонид Ботвинник
Я не совсем понимаю одну вещь - при такой насыщенности сезона, когда игры идут на третий день , не подключить фактически никого из молодёжи. На словах - да, на скамейке - да. Но ребята , которые вполне могли выходить , чтобы снять сумасшедшую нагрузку с основы, да ещё при таком количестве травмированых, сидят на лавке.
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Nick Powell
В том то и дело, Эрик,что дело в вас, матч только начался с Вест Хэмом, но уже было видно, что на победу рассчитывать не стоит, команда выглядела ужасно и проиграть такому ВХ это позор, судя по игре МЮ в последние матчи, надежда на ЛЧ только в том, что Ливерпуль случайно оступится.
+4
-3
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Ariel Ortega
Ответ Слава Мельников
Скажите, когда в начале матча это было виднее? Когда три раза подряд мяч проходил в сантиметрах от штанги, или когда два раза попадал мяч в штангу? Не нужно настолько уж драматизировать. Первый тайм был хорош, если брать в расчет количество созданных моментов. Другое дело конечно, то что МЮ очередной раз их не реализовывает:(
Первый тайм был хорош?
ВэстХэм даже не прессинговал и не оборонялся. Они просто стояли на местах. У наших защитников 15 метров свободного пространства - они пасуют назад. Полузащита без движений, без забеганий и открываний. Верховые пасы на нападение при том что соперник на голову выше. Это лучший первый тайм?
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А.В. Бубнов
А может, и не выйти...
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red manchester
Нам не хватило 9 Ки
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Nick Powell
Ответ Слава Мельников
Скажите, когда в начале матча это было виднее? Когда три раза подряд мяч проходил в сантиметрах от штанги, или когда два раза попадал мяч в штангу? Не нужно настолько уж драматизировать. Первый тайм был хорош, если брать в расчет количество созданных моментов. Другое дело конечно, то что МЮ очередной раз их не реализовывает:(
Честно, сидел смотрел матч и параллельно в текстовом чате спортс и по тому как бегали игроки, смотря на их отдачу, даже написал в чат, что МЮ как будто не вышел, да были штанги, но это мертвый ВХ, там моменты были бы и у Виктории Пльзень при всём уважении к чехам. Сейчас много говорят о "языке тела" и вот мне лично в первые 5-10 минут уже показалось , что веет безысходностью
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