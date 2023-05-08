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«Я не могу винить свою команду. Они старались». Тен Хаг защитил игроков после поражения «Вест Хэму»

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Не виноваты.

Эрик тен Хаг прокомментировал минимальное поражение «МЮ» в матче с «Вест Хэмом»:

«Мы не можем жалеть себя, нужно показать характер.

De Gea blunder against West Ham costs Man United dear - News | Khaleej Times

Осталось всего четыре игры, нам нужно зарядиться и сосредоточиться, а затем продолжить. Ошибки это часть футбола, но как команда, мы должны уметь преодолевать их. За сезон Де Хеа провел чуть ли не больше всех сухих матчей. Каждый должен взять на себя ответственность.

Первый тайм мы сыграли довольно хорошо, создали много моментов, а затем пропустили гол. Мы проиграли сами себе, теперь у нас есть неделя. Нам нужна энергия.

Я не могу винить команду, они старались».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвертую строчку в таблице АПЛ, имея в активе 63 очка. «Ливерпуль» отстает на 1 балл, проведя на один матч больше.

6 комментариев

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Любезный Коссутий
то, что игроков защищает на камеру - молодец. главное, чтобы не на камеру все им высказал.
и по Дехее давно пора делать выводы. 4 или 5 результативная ошибка за сезон - такие вещи прощать нельзя.
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Gloxinia
Это МЮ имеет матч в запасе, исправьте
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Маршал Ней
3 игрока МЮ сопровождали соперника почти до самой штрафной, дали ему пробить по воротам, а виноват вратарь. Вот это я пониманию, новое слово в поиске козла отпущения)
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