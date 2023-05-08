Не виноваты.

Эрик тен Хаг прокомментировал минимальное поражение «МЮ» в матче с «Вест Хэмом»:

«Мы не можем жалеть себя, нужно показать характер.

Осталось всего четыре игры, нам нужно зарядиться и сосредоточиться, а затем продолжить. Ошибки это часть футбола, но как команда, мы должны уметь преодолевать их. За сезон Де Хеа провел чуть ли не больше всех сухих матчей. Каждый должен взять на себя ответственность.

Первый тайм мы сыграли довольно хорошо, создали много моментов, а затем пропустили гол. Мы проиграли сами себе, теперь у нас есть неделя. Нам нужна энергия.

Я не могу винить команду, они старались».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвертую строчку в таблице АПЛ, имея в активе 63 очка. «Ливерпуль» отстает на 1 балл, проведя на один матч больше.